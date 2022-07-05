瑞典与芬兰今与北约正式启动入盟程序 仍聚焦土耳其“杀手锏”

北约/瑞典/芬兰/土耳其

因乌克兰战争，瑞典与芬兰申请加入北约今天迈出历史性一步，这是历史性的。瑞典和芬兰今天在布鲁塞尔北约总部签署了入盟议定书。尽管上述两个国家都已议会通过确认申请，日前结束的北约西班牙峰会也一致决定接受申请，但是，加入北约仍然需要该组织所有成员国议会批准。鉴于土耳其将瑞典与芬兰必须澄清涉及土耳其问题反恐立场，也包括引渡土耳其追缉的持不同政见者，与同意瑞典与芬兰加入北约挂钩，一般认为，瑞典与芬兰加入北约，仍然有漫长的道路要走。

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据本台报道，北约启动了瑞典和芬兰加入北约程序，各方今天签字。北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格说：“我们准备好欢迎芬兰和瑞典入盟，这两个新盟友自身拥有军事实力，也将强化北约的军事力量和能力。”

本台在布鲁塞尔的记者Jean-Jacques Héry报道称，瑞典和芬兰于2022年5月中旬申请加入。仅仅一个半月之后，以前所未有的速度，北约三十个成员国今天上午在布鲁塞尔的组织总部签署入盟议定书。这两个国家正在放弃传统的中立地位，反映俄罗斯入侵乌克兰后欧洲正在发生的动荡的迹象。

北约秘书长斯托尔滕贝格对他们表示欢迎，称："如果我们想要和平，我们就必须为战争做好准备。北约新的威慑和防御战略使我们能够在俄罗斯入侵乌克兰的几个小时内加强我们联盟的东翼防御。

在今天的签署之后，北约的30个成员国的议会必须在各国国家层面上批准加入。很难确切知道这将需要多长时间，但普遍似乎都一致认为，土耳其还是留下了疑问。作为土耳其议会同意的交换条件，土耳其希望瑞典引渡73名被安卡拉认为是恐怖分子的人。

法新社也聚焦土耳其隐埋的障碍。北约的30个成员国周二启动瑞典和芬兰加入北约的批准程序，这是俄罗斯在乌克兰的战争促使这两个北欧国家做出的一个里程碑式的决定。

瑞典外交部长安-林德，芬兰外交部长佩卡-哈维斯托星期一在布鲁塞尔的组织总部与北约作最后的会谈，谈话细节内容尚且不清楚是否涉及入盟困难。

土耳其同意在马德里举行的北约领导人峰会上启动这一进程，但总统埃尔多安提醒这两个北欧国家需要满足土耳其提出的条件。埃尔多安在一次新闻发布会上警告说："如果他们履行职责，我们将把申请议案提交给土耳其议会通过；但如果他们不照做，我们就不可能把议案送到议会......"。

埃尔多安提到了关于引渡 "73名恐怖分子 "的 "瑞典承诺"。称它载于上周二三国领导人在峰会开幕前在马德里签署的一份备忘录中。

几年来，安卡拉一直要求斯德哥尔摩引渡库尔德活动家和与传教士法土拉-居伦创立的运动关系密切的人，土耳其当局指控他策划了2016年7月的政变企图。

法新社引述欧盟外交部长何塞普-博雷尔（Josep Borrell）的发言人纳比拉-马斯拉里（Nabila Massrali）周一表示，瑞典和芬兰是欧盟成员国，但在马德里签署的协议 "只是对这三个国家做出的承诺"。发言人指出，“反恐立法是国家的主权权利，但它必须尊重基本规则和权利。” 她还对媒体说：“土耳其对该国反恐怖主义立法有广泛的解释，并利用它来逮捕所有发表批评意见的人、记者、律师、人权维护者。”