约翰逊内阁两大臣抗议丑闻不断宣布辞职 工党党魁提议提前大选

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在英国保守党内部近日再爆丑闻后，英国首相约翰逊（Boris Johnson）的执政前景周二遭受重大打击，由他领导的内阁中的卫生大臣贾维德（Sajid Javid）和财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）相继宣布辞职。二人表示，他们不能再为陷入丑闻的政府工作。英国工党党魁斯塔莫（Keir Starmer）当天在受访时提出，英国需要更换政府，支持提前举行大选。

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在经历了“派对门”事件调查和在不信任投票中“逃过一劫”后，约翰逊政府再度陷入一起因酗酒引发的丑闻：保守党副党鞭平彻（Chris Pincher）6月30日因被曝酒后猥亵两名男子而辞职，后被保守党停职。然而，平彻后续被曝出多年来更多性行为不端的指控，引发舆论对约翰逊是否明知其品行仍委以重任的质疑。

英国首相府最初表示，约翰逊今年2月任命平彻出任保守党副党鞭前不知晓有关他行为不端的具体举报。然而，首相府发言人7月4日改口，称约翰逊知晓一些针对平彻的指认，但这些指认所涉事件要么已经解决，要么没有发展为正式的控告。在没有正式控告的情况下，“基于没有事实根据的说法就中止对平彻的任命是不合适的”。

首相府一直在努力解释，在一波关于平彻以前被指控的行为的披露中，他为什么会在政府中任职，否认约翰逊对这些指控有任何具体了解。周二，有消息称，大约三年前，有人在英国外交部对当时在该机构供职的平彻进行了投诉，约翰逊被告知发生了什么。

随着事件的发酵，在约翰逊内阁中担任卫生大臣的贾维德和财政大臣的苏纳克周二晚间相继在推特上发布了他们的辞职信。苏纳克在他的辞职信中说：“公众理所当然地期望政府能够适当地、有能力地和认真地开展工作”。他表示：“我认识到这可能是我最后一份部长工作，但我相信这些标准值得我去争取，这就是我辞职的原因。”

苏纳克在信中补充说：“在准备我们下周关于经济问题的拟议联合演讲时，我清楚地看到，我们的方法在根本上太不一样了。”他称：“我很难过要离开政府，但我不情愿地得出结论，我们不能继续这样下去。”

贾维德在他的辞职信中写道：“担任这一职务是我的巨大荣幸，但我很遗憾，我不能再凭良心继续下去了”。他补充说，上个月对首相的信任投票“是一个谦逊、握手和新方向的时刻”。贾维德表示：“然而，我遗憾地说，我很清楚，在您的领导下，这种情况不会改变—— 因此您也失去了我的信任。”

贾维德和苏纳克并不是周二唯一离开的人。两人辞职后不久，保守党副主席阿夫拉米（Bim Afolami）在电视直播中宣布他也将辞职。阿夫拉米向记者表示：“我只是认为首相不再得到我的支持......党的支持，甚至国家的支持。”阿夫拉米还呼吁约翰逊下台，其他几位低级政府官员也在周二晚些时候宣布辞职。

在苏纳克和贾维德宣布辞职的前几分钟，约翰逊在受访时承认任命平彻进入他的政府“是一个错误”。反对党、工党党魁斯塔莫则强调，保守党政府“显然正在崩溃”。他在约翰逊内阁的两名高官辞职后发表的一份声明中说：“保守党内阁部长们一直都知道这位首相是谁。在这个令人遗憾的故事中，他们一直是他的拉拉队。在他违法的时候支持他。在他一再撒谎时支持他。当他嘲笑英国人民的牺牲时，他们支持他。”

被记者问及如果在接下来的两周内举行全国大选，他是否支持时，斯塔莫说，保守党政府正在崩溃，英国需要重新开始，需要更换政府。英国YouGov周二晚上的一项快速民意调查发现，69%的英国人认为约翰逊应该辞职首相。

这比民调机构在6月9日提出同样问题时高出11个百分点。当晚认为约翰逊应该辞职的比例包括大多数（54%）的2019年保守党选民。总体而言，根据该民调在英国民众中，只有18%的人认为，约翰逊应该继续担任他的职务，2019年保守党选民的比例上升到三分之一（33%）。