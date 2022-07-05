莫斯科任命一名前联邦安全局官员担任乌东赫尔松

乌克兰/俄罗斯

一名来自俄罗斯强大的安全情报机构（FSB）的俄罗斯官员今天被任命担任乌克兰赫尔松地区的政府首脑，赫尔松被俄罗斯军队占领。

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俄罗斯占领区政府负责人弗拉基米尔-萨尔多周一晚间在电报群上报告说，现任俄罗斯西北部加里宁格勒地区政府的第一副首脑的谢尔盖-叶利塞耶夫被任命"成为赫尔松地区的政府首脑"。并说叶利塞耶夫于星期二今天就上任。

据加里宁格勒地区网站消息，51岁的叶利塞耶夫毕业于联邦安全局学院，曾在安全局担任过不确定的职务。

乌克兰人投奔莫斯科的前乌克兰议员阿列克谢-科瓦廖夫在6月底的一次暗杀行动中幸存下来，他被任命为叶利塞耶夫的副手，负责农业。

自占领赫尔松以来，莫斯科一直在当地推行俄罗斯化政策：发行卢布，发放俄罗斯护照，第一家俄罗斯银行也在6月底在开业。

赫尔松当地抗议与批评的声音被压制，经济活动主要由占领当局控制。

法新社说，俄罗斯总统普京在对乌克兰发动侵略攻势时曾表示，俄罗斯不会占领乌克兰。但从那时起，克里姆林宫只说，居民将选择他们的未来，并暗示俄罗斯赞成通过公投来组织吞并，就像在克里米亚那样。

但最近几周有几起针对克里姆林宫在占领区任命的代表的暗杀袭击，例如针对阿列克谢-科瓦廖夫的袭击。

法新社说，乌克兰部队近期在赫尔松地区再次发动攻势，已经从俄罗斯军队手中夺回了一些阵地。