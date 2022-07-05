重建乌克兰7500亿欧：反腐败跃上关注

乌克兰/国际重建会议

尽管失去了卢甘斯克地区，乌克兰政府仍希望为战后做准备，特别是在瑞士卢加诺举行的国际会议上。出席会议的乌克兰总理估计，重建国家至少需要7500亿美元。但是，虽然乌克兰危机引发了前所未有的慷慨大潮，但在这个被普遍腐败困扰的国家，如何管理这些资金的问题，跃上关注。

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乌克兰的腐败已经成为战后重建会议的核心问题。据本台在日内瓦的记者Jérémie Lanche报道称，根据透明国际的数据，乌克兰是世界上180个国家中第58个最腐败的国家。据该非政府组织称，四分之一的乌克兰人在过去12个月中曾向公职人员行贿。评论担心，尽管基辅为遏制这一现象做出了真实而巨大的努力，但仍然不能完全排除一些国际援助资金被挪用的风险。

据巴塞尔治理研究所研究员尤汉尼-格罗斯曼说，“我们迫切需要加强反腐机构，以便能够处理如此巨量的资金。”尤汉尼-格罗斯曼说，“但乌克兰当局及反腐机构今天还没有准备好能够接受这么多钱。”

虽然曾是一个坏学生，乌克兰却是在反腐斗争中取得最大进展的国家之一，特别是自2014年乌克兰克里米亚遭兼并引发的社会革命以来。官方称反腐斗争是一场像对俄罗斯军队那样做斗争的至关重要的战斗。

尤汉尼-格罗斯曼说："破坏乌克兰和该地区国家的腐败，主要是前苏联的遗产。腐败和贪污是俄罗斯用来腐蚀对付乌克兰的。因此，如果乌克兰不打击腐败，乌克兰也无法打击克里姆林宫。

至于乌克兰的寡头，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在当选后曾试图将他们“赶尽杀绝”，但自俄罗斯入侵以来，他们又自相矛盾地重获青睐。他们中的很多人都选择将自己的财富服务于国家，为抗战而贡献。