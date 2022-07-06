俄当局威胁把试图流亡到以色列的犹太族裔再关回铁幕

俄乌战争继续，现有数以万计的异议人士、企业家、知识分子或艺术家正在选择离开俄罗斯，到以色列避难。普京政府威胁要把那些试图流亡到以色列的俄罗斯境内犹太族裔重新关回铁幕。

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俄罗斯当局威胁要禁止犹太人机构在其领土上开展移民业务，指责这些专门协助办理移民到以色列的机构违反了有关收集俄罗斯公民数据的法律。 这项警告并未以明确的方式要求这些从事移民作业的机构停止在俄罗斯的活动，但向他们提出了警告。

自去年 2 月俄罗斯对乌克兰开战以来，越来越多的俄罗斯境内的犹太人移民到以色列。 他们因国际社会的经济制裁俄罗斯而限制的他们的活动，俄罗斯当局对于反对派人士施于越来越大的政治迫害。

有数以万计的异议人士、企业家、知识分子或艺术家目前正在选择离开俄罗斯。

许多人匆忙收拾行囊，因为他们反对战争，而且害怕被“归档”为“外国代理人”。他们害怕将会被迫作自我审查，或更糟的是，被判入狱。

这家犹太机构国际事务发言人帕勒莫( Yigal Palmor )指出，“自俄乌冲突开始以来，我们已经收纳登记了大约 44,000 个入境申请案，其中 6,000 个已经从犹太人回归法中受益。”

后来加入登记的大多受过教育，来自城市，属于中产阶级或更高层的民众。

相比之下，有 35,000 名乌克兰人选择流放到以色列，至少暂时是这样。其中有12000名实现了他们的移民程序。 9000人只是申请过境以色列

受到俄罗斯当局的压力因而不满：自乌克兰爆发敌对行动以来，俄罗斯政府一直向其境内的犹太社区领导人施压，要求他们公开支持俄罗斯发动的战争。 6 月，位于莫斯科的欧洲拉比会议的主席歌德施密德拉比( Pinchas Goldschmidt) 离开莫斯科，前往以色列避难。