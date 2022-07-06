俄罗斯军队依仗轰炸优势在乌克兰顿巴斯稳扎稳打

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队继续在顿巴斯推进。俄罗斯军队利用强大的火炮与火箭弹优势，对战略目标持续轰炸并推进战果。在周日攻克顿巴斯的战略城市里西昌斯克后，俄罗斯军队正向西部和斯洛维扬斯克推进。

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据法新社昨夜今晨自乌东报道，俄罗斯军队周二继续在顿巴斯推进，这是他们想要完成征服的乌克兰东部工业盆地的战略目标，斯洛维安斯克市自然在俄罗斯的攻击视线中，也是残暴轰炸的目标。

据斯洛维扬斯克所在的顿涅茨克州州长帕夫洛-基里连科在电报群Telegram上说，袭击造成2人死亡，7人受伤，袭击的中心市场。法新社记者看到，火箭弹击中了市场，在那里引起了大火，邻近的街道也遭炮击。

轰炸发生两小时后接受采访的一家店主鲁斯兰(Ruslan)眼看着自己的店铺被烧毁。他谴责俄罗斯军队的 "种族灭绝 "行为，说这种轰炸的目的是 "吓唬人们逃离 "该城市。一位居民说，"俄罗斯人再次故意将平民聚集的地方作为轰炸目标。这是纯粹的恐怖主义。"当地呼吁居民疏散。

法新社说，在周日攻克顿巴斯的战略城市里西昌斯克后，俄罗斯军队正向西部和斯洛维扬斯克推进，该市在战前有10万居民。卢甘斯克州州长昨天晚间说："里西昌斯克附近正在发生激烈战斗（...）。俄罗斯军队 "不断试图建立交通通道，以转移缴获掠夺来的物资。"

据斯洛维扬斯克市市长Vadim Liakh在Facebook上警告说，俄罗斯军队对全城进行大规模的炮击。他呼吁居民保护安全。

俄罗斯军队周二向西推进，向仍在乌克兰控制下的顿涅茨克省的两个最大城市--斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克推进。早上，他们离Siversk大约10公里，俄罗斯军队对此地已经炮击了好几天。

俄罗斯军队周二表示，他们已经摧毁了顿涅茨克的两个乌克兰指挥所。