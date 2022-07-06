俄罗斯军队把乌克兰最大核电站改成军事基地

乌克兰/俄罗斯/核电站

俄罗斯军队正将欧洲最大的核电站改造成一个监视前线的军事基地，加剧了这座巨大核电站及其数以千计工作人员长达数月的安全危机。

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据华尔街日报署名Drew Hinshaw / Joe Parkinson今天报道说，3月份，500多名俄罗斯士兵占领了位于乌克兰南部的扎波罗热核电站(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)。据工人、居民、乌克兰官员和外交官称，在用于冷却该核电站六个反应堆的水库的沿岸，这些俄罗斯士兵最近几周部署了重炮炮台，并埋设了杀伤性地雷。乌克兰军队控制着分布在对岸的几个城镇，距此约3英里（约5公里），不过他们认为攻击这个核电站并不容易，因为在使用中的核反应堆周围进行炮战本身就存在危险。

新部署的上述武器装备使得该核电站实际上能不受乌克兰军队的反击，对于受严格监管的原子能行业，这带来了一个前所未见的情况：把一座核电站缓慢地改造成一座军事要塞。作为俄罗斯战争策略中一个不太受到关注的方面，该国军队每天都在这个规模居于世界前列的核电站周围部署武器，在俄军向乌克兰南部的挺近陷入停顿之际，藉此加强对前线的控制。

据该报道，该核电站装机容量为5.7吉瓦，里面树立着一些斑驳的烟囱。上个月，在已经部署了grad火箭发射器、坦克和运兵车的基础上，俄罗斯军队利用烟囱的阴影部署了一辆Smerch炮车。这个核电站周围的土地现在挖出了战壕，临时搭建的犬舍中驻扎着军事警卫犬。俄罗斯国家原子能公司(ROSATOM)的高级技术人员已经在核电站下面一个戒备森严的掩体中建立了一个基地。

“俄军把这里当作自己的炮兵基地，”一名驻扎在附近城市扎波罗热的欧洲官员说。“俄军知道，乌军不会回应他们从该核电站发动的攻击。”扎波罗热市仍在乌方控制之下。乌克兰国防官员表示，即使他们的部队有能力发动常规军事行动，重新夺回该核电站，他们目前的重点仍然是向东北部城市哈尔科夫和南部城市赫尔松发起反攻。

前乌克兰国防部长Andriy Zagorodnyuk表示：“这似乎是俄罗斯的一种战术，夺取关键基础设施，然后将其当做挡箭牌。”他说：“我们不会突袭该核电站……唯一的办法就是包围它，占领周围地区，然后让俄军离开。”

华尔街日报说，但扎波罗热核电站的员工和家属担心，该核电站军事部署日益增多，恐怕会在这个距离切尔诺贝利仅300英里的地点引发另一场事故。切尔诺贝利是世界上最严重的核灾难发生地。一名员工的妻子说：“俄军不明白他们在那里的所作所为会带来什么后果。”

该报道原文链接：cn.wsj.com/articles/%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E5%86%9B%E9%98%9F%E6%8A%8A%E4%B9%8C%E5%85%8B%E5%85%B0%E6%9C%80%E5%A4%A7%E6%A0%B8%E7%94%B5%E7%AB%99%E6%94%B9%E6%88%90%E5%86%9B%E4%BA%8B%E5%9F%BA%E5%9C%B0-11657091707