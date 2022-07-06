俄罗斯对马克龙公布9分钟电话会谈内容大为光火

乌克兰战争/俄罗斯/法国

俄罗斯总统普京对法国总统马克龙公布他与马克龙早前电话会谈内容不满。该电话会谈于2022年2月20日举行，4天后，普京宣布以特别军事行动为名的侵略乌克兰战争。法国电视台日前以专题报道公布对话内容。俄罗斯外长拉夫罗夫今天在越南访问时提及俄罗斯对马克龙的做法不满。

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莫斯科批评法国公布马克龙与普京的电话会谈是违反外交礼仪的行为。法新社今天报道称，俄罗斯外交部长拉夫罗夫周三对法国电视二台发表在莫斯科对乌克兰发动侵略攻击的四天前法国和俄罗斯总统之间的访谈做法表示异议。

拉夫罗夫在访问越南期间说："外交礼仪不允许单方面泄露此类录音。"

马克龙和普京之间紧张的9分钟电话交谈内容在法国电视二台的一部纪录片中播出，该纪录片追溯了法国总统马克龙为试图防止乌克兰冲突激化而进行的调解。尽管莫斯科一再否认，但俄罗斯被指准备发动战争。

据俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄罗斯没有理由对两位领导人之间的谈话内容感到羞愧。拉夫罗夫说，“我们一直都是以这样的方式进行谈判的，我们永远不会感到羞愧。” 他说："我们总是直言我们的想法，解释我们的立场。