出口顺差大国德国首次出现出口逆差

德国经济

2022年7月4日，在德国施韦特的PCK炼油厂，一团火焰正在燃烧。同一天，联邦-州项目组将举行第二次会议，讨论施韦特炼油厂的未来。中午将就这一问题发表新闻声明。该炼油厂将特别受到针对俄罗斯的石油禁运的影响，因为它由俄罗斯国有企业Rosneft的德国子公司控股，主要加工来自Druzhba管道的俄罗斯石油。

据德国电视一台报道，德国五月份的出口与四月份相比有所下降。这是多年以来，德国首次出现出口逆差。但对俄罗斯的出口却在强劲增长。

广告 继续浏览后续

自乌克兰战争爆发以来，原油和天然气价格不断上涨，使得能源依赖进口的德国的进口额大大增长。与四月份相比，德国五月份的出口略有下降。根据联邦统计局的数据，德国5月出口下滑了0.5%，为1258亿欧元。与此同时，进口增加了2.7%，达1267亿欧元。五月份的对外贸易因此出现了9亿欧元的逆差。这是自2008年1月以来，出口大国德国对外贸易首次出现逆差。在这之前，联邦统计局没有可比性数据，因为当时的统计数据已经转换。多年来，德国因其高出口顺差而受到国际批评。

引人注目的是德国对俄罗斯的出口强劲增加。与四月份相比，对俄出口五月份增加了29.4%，达到10亿欧元。尽管在乌克兰受到攻击后，欧盟对俄罗斯实行了制裁，并采取了限制出口的措施。三，四月间，对俄出口曾大幅下滑。与前一个月相比，从该国进口的产品减少了9.8%，为33亿欧元。俄罗斯主要提供原材料和能源。专家解释说，对俄罗斯出口增加的原因部分是价格上涨。但造成增长的原因尤其是医药产品的出口，因为这些产品不受制裁。

德国对欧盟成员国出口价值达675亿欧元，与四月份相比减少了2.8%。德国大多数产品出口到美国。与四月份相比出口，该出口增长了5.7%，达134亿欧元。与此同时，价值74亿欧元的货物从美国运到了德国，增长了9.7%。

德国五月份对中国的出口增加了0.5%，达87亿欧元。德国五月份的进口大部分来自中国，价值为180亿欧元。但与四月份相比，还是减少了1.6%。

德国对俄罗斯的出口与前一年相比下滑了54.6%。

德国《商报》报道说：德国工商大会（DIHK）外贸领域负责人特莱尔（Volker Treier）认为，“出口萎缩已经开始”。接下来的数月里，世界经济景气以及国际市场对德国产品的需求将更加低迷，尤其是新兴国家为应对能源、原材料和粮食价格上涨，不得不节省有限的外汇。因此德国的汽车、机械和技术出口等行业将面临"艰难时期"。

德国联邦批发、外贸和服务业协会（BGA）也表达了类似的看法。该协会主席杨杜拉（Dirk Jandura）表示“前景黯淡”。他估计，俄乌战争的后果和国际供应链受损将对德国外贸造成进一步影响，"眼下企业的订单还很充裕，但新订单在减少。"