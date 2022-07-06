埃尔多安称俄乌接近就粮食运输达成协议 英国对乌追加1亿英镑军事援助

乌克兰/俄罗斯/欧洲

土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdoğan)周二在出席记者会时表示，莫斯科和基辅可能只差几天就能敲定一项协议，以允许数百万吨乌克兰粮食通过黑海出口海外。同样在当天，英国首相约翰逊（Boris Johnson）在与乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)进行了电话会谈后宣布，英方将对乌追加10门自走炮和巡飞弹等额外的军事援助。

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埃尔多安当天在土耳其首都安卡拉与来访的意大利总理德拉吉（Mario Draghi）出席联合记者会时表示，“（俄乌之间的）谈判正在进行，以便这些粮食和葵花籽油，所有东西都能到达世界。”他说：“在一个星期或10天内，我们将加强谈判，并试图达成一个结果。”

在和平时期，乌克兰是全球粮食出口大国，但自俄罗斯入侵以来，其黑海港口被封锁，阻止了运往埃及、也门和其他急需的国家的农作物。俄罗斯还袭击了乌克兰的粮仓，并被指控偷运了乌方的粮食库存。土耳其正试图在俄乌之间进行调解。基辅方面希望土耳其为通过黑海运送粮食的船只提供安全保障。

埃尔多安强调，乌克兰粮食的商业航运的安全通道非常重要，因为虽然土耳其还没有出现粮食短缺，但非洲已经面临“一个巨大的问题”。德拉吉表示，土耳其在该计划中扮演“核心作用”。他还提及联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）在上周的七国集团峰会上概述了相关计划。

德拉吉介绍称：“这个作用是保证（运粮）船只的安全，并确保船只不携带武器。”他补充说，该计划“非常令人鼓舞”，因为其不需要在港口排雷，已经确定了潜在的路线，并且已经建立了工作组。德拉吉说，目前该计划尚未被实施的原因是缺乏“克里姆林宫的最终同意”。

德拉吉补充说，这一正在商议中的协议还具有“非常高的战略价值”，因为它可以为通过谈判实现和平铺平道路。他说：“在努力实现和平的背景下，这是达成协议的第一步，为了一个必须涉及我们所有人的目标，因为它影响到最贫穷国家数百万人的生活。”

同样在当天，约翰逊与泽连斯基进行了通话，并向后者通报了上周举行的七国集团峰会和北约峰会期间有关乌克兰问题的讨论。据英国首相府介绍：“泽连斯基总统阐述了乌克兰目前的局势，以及俄罗斯最近的进展，首相则介绍了英国最新的军事装备（援助），包括10套自行火炮系统和巡飞弹，这些装备将在未来几天和几周内运抵（乌克兰）。首相说，全世界都在支持乌克兰，他相信泽连斯基总统的军队能够夺回最近被普京军队占领的领土。”

声明指，“在粮食问题上，双方领导人就尽快将粮食运出乌克兰的重要性达成一致，首相表示，英国继续与合作伙伴就下一步行动进行密切合作，并随时准备以任何可能的方式提供帮助。两位领导人还讨论了在英国出生的乌克兰战士的情况，他们在最近几周被俄罗斯军队俘虏。”

泽连斯基通过推特表示，“与约翰逊进行了通话。感谢对乌克兰的坚定支持——最近决定提供10亿英镑的安全援助和今天的1亿英镑（援助）。谈到了世界的粮食安全和对乌克兰的安全保障。感谢英国愿意主办2023年联合橄榄球锦标赛。”