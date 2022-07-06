法国承诺帮助乌北部切尔尼戈夫地区重建 第2名赴乌作战法国公民身亡

法国/乌克兰/俄罗斯

法国外交部7月5日通过声明表示，法国中央和地方政府承诺将帮助乌克兰北部遭受俄军为期数周轰炸的切尔尼戈夫地区重建。此外，该部门还证实第二名赴乌作战的法国公民在乌克兰因炮击受伤过世。

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在瑞士南部城市卢加诺结束了为期两天的“乌克兰重建会议”后，约40个国家的领导人周二签署了《卢加诺宣言》，为重建乌克兰制定了一系列原则。法国外交部对此通过声明表示：“虽然俄罗斯对乌克兰的侵略仍在继续，但法国欢迎关于乌克兰重建的卢加诺会议，法国也参加了这次会议。这次会议将使合作伙伴之间的协调成为可能，并确立指导这个国家不可或缺的重建的主要原则。”

声明称：“法国，包括国家和地方当局，将特别把重建工作的重点放在切尔尼戈夫地区，该地区在战争的头几周受到俄罗斯轰炸的严重打击。切尔尼戈夫市与法国有着长期的联系。这些努力将补充法国自2月24日以来一直向乌克兰提供的人道主义、经济、金融、外交和军事援助。只要有必要，它就会一直保持其承诺。”

此外，就记者提问：“据我们在RTL电台的同事说，一个20岁的年轻人于6月25日因伤势过重而死亡。6月初，他在哈尔科夫前线受伤，与另一名法国战士维尔弗里德·布莱里奥（Wilfried Blériot）在俄国炮火中丧生相同。”

法国外交部发言人回答说：“我们收到了他去世的不幸消息。我们向他的家人表示哀悼，欧洲和外交事务部的相关部门正在与他们联系。我们重申，乌克兰的整个领土是一个战区。在这种情况下，无论出于何种原因，前往乌克兰旅行在形式上是不可取的。”