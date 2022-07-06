温和派？梅德韦杰夫挥舞核大棒

俄罗斯/乌克兰/核武器

俄罗斯前总统梅德韦杰夫今天隐讳地威胁使用核武器。梅德韦杰夫还斥责国际刑事法院（ICC）调查乌克兰的战争罪对俄罗斯军队的指控，并说国际刑事法院绝无制裁俄罗斯的可能。法新社说，一些舆论此前将梅德韦杰夫称为温和派，因为他与普京轮换当总统与总理时，推动与欧洲走近。俄罗斯侵略乌克兰战争爆发以来，梅德韦杰夫遭谴责堕落为发表无耻言论的常客。

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俄罗斯前总统梅德韦杰夫威胁使用核武器。据法新社今天报道称，俄罗斯前总统德米特里-梅德韦杰夫周三说，“惩罚一个拥有世界上最大核武库的国家的想法本身就很荒谬。”

梅德韦杰夫现任俄罗斯安全委员会副主席，梅德韦杰夫在他的Telegram账户上写道：“制裁俄罗斯，有可能引发对人类的生存危险的威胁。”

梅德韦杰夫抨击美国想要将俄罗斯送上国际法庭，而美国却从未因美国在世界各地的战争而受到惩罚。梅德韦杰夫指控说，美国的这些战争已造成2000万人死亡。

梅德韦杰夫在2008年至2012年担任总统，当时由于总统任期限制，普京曾短暂离开克里姆林宫，“屈尊”担任梅德韦杰夫的政府总理。

法新社说，梅德韦杰夫曾被认为是一个温和的人物，他在2012年至2020年期间担任总理。但是，自俄罗斯在乌克兰的侵略战争开始以来，梅德韦杰夫已成为西方国家最激烈的批评靶子之一。梅德韦杰夫被指已经成为发表无耻言论的常客，例如将俄罗斯的敌人描述为 "混蛋 "和 "下流胚"。

法新社说，国际刑事法院（ICC）目前正在调查俄罗斯在侵略乌克兰的战争犯罪指控。俄罗斯系统地否认了俄罗斯军队被指控的所有侵权行为：轰炸平民、行刑处决、强奸等等。俄罗斯相反指控乌克兰才犯有战争罪。