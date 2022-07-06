英10部长辞职 约翰逊稳坐钓鱼船？

英国

英国政府两波辞职潮，共有10名部长因多种原因辞职，媒体批评约翰逊政府因丑闻，不满以及分歧原因而走人的部长，显示首相约翰逊无比脆弱，他也应该卷铺盖走人。但英国政府今天部长联席会议上，首相约翰逊坚称他应该完成使命，不会辞职。

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据本台报道，英国首相约翰逊7月6日是难熬一天。但约翰逊在政府部长联席会议上说，尽管在丑闻不断的背景下，政府中出现了一连串的辞职事件，削弱了政府的力量，但他还是决心 "继续 "行使赋予他的任务职责。

约翰逊在政府部长联席会议期间对媒体说，“我们将继续履行委托给我的任务。即使在困难的情况下，当一个伟大的任务交给我时，总理的工作就是继续下去，这也就是我将继续要做的。”

英国首相在周三中午面对每周一次的政府问答时，他的政府出现多个部长辞职潮。一共有10位部长辞职，包括两位有权势的部长，经济部的里希-苏纳克和卫生部的萨吉德-贾维德。

7月6日，英国报纸都聚焦首相约翰逊的不稳定地位。

据本台在伦敦的记者Emeline Vin报道称，英国各报都不看好约翰逊政府前景。

泰晤士报用整个头版来报道首相难题，报纸贴了总理的照片，看起来忧心忡忡的样子。该报作题："悬崖边上的约翰逊"。该报纸版还刊登两位辞职部长萨吉德-贾维德和里希-苏纳克的面孔，他们却是满脸笑容。

偏向保守党立场的《电讯报》回顾了部长辞职潮的原因，引述辞职者的说法是缺乏诚信和信任。该报社论对唐宁街10号住户的未来相当悲观。

约翰逊在《邮报》中被比作 "能够从僵局中溜走的油腻小猪"：说"即使是他也无法生存"。" 并说“他是时候离开了。”

左派的《卫报》说，现在已经不再是首相是否会辞职的问题了，而是何时和如何辞职的问题了。

报道称，最有创意的是《每日星报》，该报用"博佐的帷幕"卡通小丑来称约翰逊"被挤出了马戏团老板的职位，因为他是个傻瓜。"

报道没有提及填补辞职部长人选细节。