西班牙毒品大战：贩毒大军装备精良用水下无人机

西班牙/毒品/水下无人机

西班牙贩毒者利用水下无人机将货物从摩洛哥通过直布罗陀海峡运到西班牙。根据西班牙警方新近的起获，有8人在安达卢西亚的不同城镇被逮捕，查获了145公斤大麻、15.7万欧元现金、10辆车和十几架无人机。其中一些无人机功率与机体都非常大，居然配有12个马达。

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西班牙警方在为期14个月的调查后，获得重要发现，毒贩子在直布罗陀海峡使用水下无人机贩运毒品。

据本台在巴塞罗那的记者François Musseau报道称，为了将毒品从直布罗陀海峡的一边运到另一边，即摩洛哥和西班牙之间，贩运者从来都不缺乏想象力。但这对警方来说却是第一次发现：警方第一次查获用于贩毒的水下无人机。

它们被用来在机身装载毒品。贩运者使用的无人机一些是空中的，从摩洛哥发射起飞，然后远程控制到西班牙、法国、意大利和丹麦。

一旦无人机到达目的地，犯罪团伙就会接应，然后将毒品引入各自国家的非法毒品渠道。

据悉，是由一对有才的父子建造的水下无人机配备了一个双层底部和一个制冷系统，以驱散大麻的气味。在安达卢西亚海岸的不同地点以及直布罗陀，都发现了此类专用水下无人机。