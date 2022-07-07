英国首相约翰逊将辞去保守党党魁之职 开启离开唐宁街之路

英国首相辞职

随着政府中辞职人数的不断增加，英国首相约翰逊将于今天（7月7日）辞去保守党党魁职务。辞职消息是英国广播电台首先报道的，据首相府唐宁街10号的一位发言人的说法，首相还将 "在今天晚些时候向全国发表声明"。

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面对内阁阁员和保守党内部自周二起的陆续 “倒戈”，约翰逊直到昨天深夜还称会坚持执政，不会离开唐宁街，但内阁成员纷纷离职，要求他辞职的呼声也越来越高。

新任教育大臣米雪尔·多内兰（Michelle Donelan）在被任命两天后，今天一早就宣布辞去约翰逊政府的职务。 她在给约翰逊的信中写道，"你把我们置于一个不可能的境地。就在她辞职几分钟前，新任财政大臣纳迪姆·扎哈维（Nadhim Zahawi）虽没辞职，但公开呼吁约翰逊 "现在就离开"。扎哈维在推特上致信约翰逊说： "首相，你心里知道什么是正确的事情，现在就离开吧"。

据英国广播公司(BBC)的报道，约翰逊虽将辞去保守党党魁的职务，但是在秋季之前他可能还会继续担任首相之职，直到选出新的保守党党魁。

英国反对党领袖基尔-斯塔默对辞职表态说，这是一个 "好消息"，但 "我们不需要改变保守党的领导。我们需要的是一个真正的政府变革"。

法新社指出，自周二以来，英国政府已有近60名官员宣布辞职，其中包括5名部长，这是英国政治史上前所未有的大逃亡。

针对约翰逊的不满情绪已经酝酿了数月，在反新冠疫情封锁期间，唐宁街10号的非法聚会丑闻助长了不满情绪。

阁员辞职潮是周二晚间由财政大臣里希-苏纳克和卫生大臣萨吉德-贾维德掀起的，这对首相来说是一个警钟，而最新爆出的性丑闻是保守党副党鞭平彻（Chris Pincher），在2月份任命他时，约翰逊"忘记了 "过去对平彻同一类的指责。

根据周三公布的Savanta ComRes民意调查显示，72%的英国人认为首相应该辞职。