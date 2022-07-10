加拿大放行俄国涡轮机：德国欣慰 乌克兰抵制

俄罗斯侵乌战争

据德国广播电台报道，加拿大政府决定，为北溪一号天然气管道而修复的俄罗斯涡轮机可以被送往德国。加拿大西门子将为此获得加拿大的临时和可撤销的放行许可。德国政府为此感到欣慰。德国总理朔尔茨表示，德国对盟国加拿大的决定表示欢迎。

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加拿大为俄罗斯涡轮机的出行开绿灯，这是对俄罗斯制裁的一个例外。加拿大的解释是：俄国总统普京正试图用他的能源政策来分化他的侵略战争的反对者。加拿大将继续与欧洲人合作，尽快结束对俄罗斯天然气进口的依赖。这就是为什么加拿大希望将涡轮机先送到德国，而不是直接送到俄罗斯。

尽管对俄国实施制裁，德国政府还是与加拿大进行了数周的密集接触，以实现涡轮机返欧之旅。但乌克兰抵制这一决定。乌克兰曾呼吁加拿大不要归还该涡轮机。乌克兰能源部表示，放行涡轮机将蔑视对俄罗斯的制裁。乌克兰-加拿大大会主席亚历桑德拉奇奇对加拿大允许涡轮机返欧作出了愤怒的反应。她说，“我们社团对加拿大政府向俄罗斯的讹诈低头的决定深感失望。加拿大正在树立一个危险的先例。它将导致对俄罗斯制裁制度的削弱。”

但加拿大外长乔利表示，“加拿大坚定地支持乌克兰的主权和领土完整。我们不会放松对俄罗斯政权施加压力。”

六月间，俄罗斯天然气国有公司Gazprom以涡轮机故障为由，大大减少了从俄罗斯到德国梅前州的1200公里管道的天然气输送量。德国政府对这一理由表示怀疑。经济部长哈贝克表示，在他看来，这是一种“政治行为”。技术原因只是幌子而已。据德国联邦网络局称，北溪一线管道目前只使用了约40%的流量。俄罗斯通过其他管道向德国输送的天然气最近也有所下降。

自7月11日起，北溪一线管道进入系统保养维护工作，需时10天。柏林担心，俄罗斯可能在这之后停止向该管道输送天然气。但莫斯科否认了这一点。莫斯科于周五宣布：如果修复后的涡轮机返回工作岗位，俄国会重新启动北溪一号线路的能源输送。涡轮机返回将允许输送量的增加。克里姆林宫发言人佩斯科夫再次否认俄罗斯正在利用天然气作为政治筹码。他说，“俄罗斯正在履行其在条约下的所有义务。而且，俄罗斯首先有能力全面保证欧洲的能源安全。”