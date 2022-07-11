乌克兰大学生避难台湾惊魂未定 以为战争又起

乌克兰/台湾/中国

乌克兰前往台湾避难的大学生安娜-福赛克在台湾大学宿舍里初被战斗机的轰鸣声吓了一跳，这让她想起了刚刚逃离的乌克兰战争。让安娜吃惊的是来自附近的一个空军基地的战斗机起飞马达呼啸，该基地对中国战斗机日益侵入台湾防空识别区（Adiz）每每作出应急起飞。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，这名学生是最近获得奖学金来到位于台湾中西部的台中的八名乌克兰青年之一，他们被台湾的民主所吸引。但最近他们却感受到一个更强大和越来越具有侵略性的台湾邻国入侵的持续威胁，他们也被台湾共同命运感所吸引。

在台湾的乌克兰难民学生也感受面临来自强大邻国的威胁。据安娜说，第一次我很害怕，因为我认为一场战争正也在开始。这位20岁的年轻人说：“乌克兰的战争给我带来了精神上的创伤。”

当俄罗斯总统普京下令入侵乌克兰时，许多台湾人更清楚地看到了他们最担心的事情，即中国将履行他们的保证，吞并这个被其视为领土一部分的台湾。

一位中国官员最近警告说，如果台湾宣布独立，北京 "会毫不犹豫地发动战争"。

来自顿巴斯的28岁罗曼-科瓦尔Roman Koval说，他选择移居台湾，部分原因是他所说的对台湾的 "类似威胁"。他敦促台湾要从乌克兰吸取教训，要"永远做好准备，做好准备"。他说，"乌克兰人总是认为美国会来拯救我们，欧洲会来拯救我们。但结果是没有人来救我们。"他说， “我们是要自己救自己，我们是正在经历战争的人。”

法新社说，台湾公众舆论以压倒性的多数支持乌克兰。

一项捐款呼吁在四个星期内筹集了近3300万欧元。总统蔡英文和其他高级官员捐赠了他们的一个月的工资。中的东海大学收到136万欧元的捐款，用于接待乌克兰学生。

蔡英文将台湾和乌克兰相照。她在社交媒体上发布了一张用乌克兰颜色绘制的台湾兰花的照片，并写道："我希望自由和民主能够继续在我们两个国家蓬勃发展。

逃离乌克兰西部城市利沃夫的安娜说，她选择台湾正是因为她想生活在一个 "民主和自由 "的环境中，安娜很想成为一名能说普通话的教师。安娜用标准的普通话告诉法新社，“我没有选择中国，因为共产制度会使生活受到控制。”

据她20岁的同胞阿琳娜-库普里说，台湾有一个优势：半导体工业。乌克兰在面对外国军事行动时没有这个优势。台湾制造一些世界上最先进的芯片，是全球技术产业的重要组成部分。她认为，"如果中国入侵台湾，那将是非常危险的，它将影响世界贸易的发展，而不是像乌克兰今天那样。" 她说，“而且我希望中国不要这样做。”阿琳娜是一名商科学生，她希望回国后开展自己的事业，并利用她在台中所学的知识促进乌克兰和台湾的贸易关系。

但她没有忘记留在乌克兰的父母，因为他们非常眷恋自己的家园。

阿琳娜的大学申请被认为是一个优先考量，因为她的家乡克里维里格（Kryvyi Rig）也是乌克兰总统泽连斯基的家乡，那里遭到俄罗斯军队严重的轰炸。

阿琳娜说，"我非常想念乌克兰，我也很想家。"她说，“我认为我们活着就应该享受生活的每一刻，对每一天心存感激。”

法新社说，乌克兰取得最后胜利的希望在学生中依然存在。安娜说，"我认为这需要时间，但我知道我们会赢。" 安娜说，“我们正在捍卫我们的国家，捍卫我们的独立，捍卫我们的自由和捍卫我们选择不成为俄罗斯的一部分，以及捍卫民主的原则。”