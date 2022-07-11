俄罗斯军队深夜轰炸居民楼

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队昨夜今晨对乌克兰东部查西夫亚尔一座居民楼发动轰炸攻击，造成至少15人死亡，另有24人生死不明被压在瓦砾下。乌克兰指控俄罗斯专门针对平民住家发动攻击，并选择居民躲藏在家中过夜时间袭击。

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据法新社今天发自查西夫亚尔报道称，乌克兰指控俄罗斯军队继续猛攻乌克兰东部，周日在查西夫亚尔袭击一栋公寓楼，至少造成15人死亡。袭击发生在这个约有12,000人的小镇上，轰炸持续了一夜。据救援部门称，24人仍在废墟下，包括一名儿童。另有5人今天已从废墟中被救出。乌克兰总统泽连斯基周日说，"死者名单上有15个名字，不幸的是，这不是最终数字"。

俄罗斯军队试图征服顿涅茨克地区。该地区州长帕夫洛-基里连科在电报群Telegram上说，这栋四层楼的建筑被一枚俄罗斯飓风导弹击中。

爆炸后赶到现场的法新社记者看到大楼部分倒塌，救援人员和一台挖掘机正在清理瓦砾。

俄罗斯军队在7月初宣布控制了卢甘斯克地区，现在正瞄准顿涅茨克地区，以占领整个顿巴斯采矿盆地。自2014年俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛后，顿巴斯被莫斯科支持的分离主义分子部分控制。

据乌克兰总统泽连斯基指控，"俄罗斯大炮的残酷的轰炸一天也没有停止过，斯洛维扬斯克、巴赫穆特、阿夫迪夫卡...... 。"泽连斯基周六再次呼吁得到 "现代和强大 "的武器以期乌克兰能够保护自己。泽连斯基指责莫斯科 "故意、蓄意地打击平民的房屋、以平民为轰炸目标。轰炸之处就有受害者，有死亡，有受伤"。

据泽连斯基称，“上周，许多人谈到了俄罗斯占领者在顿巴斯和乌克兰其他地区的所谓军事'行动暂停。事实上俄罗斯军队的飞机在过去一天中就进行了34次空袭，这证明俄罗斯军队的进攻从来没有暂停过。”