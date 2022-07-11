英计划4个月训练万名乌克兰新兵

军事培训

俄乌战使乌克兰每天损失多达200名士兵，为能及时补充兵力，已有数千名乌克兰新兵接受了英国的培训，以快速投入前线作战。英国国防部7月9日表示，1050名英国军人将在英国西北、西南和东南的几个训练地对缺乏经验的乌克兰志愿者进行为期数周的培训。

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英国国防部长华莱士（Ben Wallace）7日初访问了培训地点，与新兵见面并与指挥官交谈。他在行程中接受采访时说：“训练很重要”，“当你身处战争之中，与俄罗斯对抗时，你需要确保你能成为最好的人，而这就是我们正在做的。”

英国外交部表示，这些乌克兰新兵将接受英国的基本士兵训练计划，包括武器操作、战场急救、野战工艺、巡逻战术和武装冲突相关规则。这些士兵还将接受AK型突击步枪的训练，最重要的是如何射击，如何在空地上生存，以及如何处理爆炸和子弹的伤口。

英国指挥官的目标是在任何时候都有2400名新兵轮流参加该课程，他们正动员起来实现每120天培训多达1万名乌克兰人员的目标。

在英国开展的训练计划使乌克兰新兵有机会向英国士兵学习，而且关键是学习如何保护他们免受俄罗斯攻击的威胁。

鉴于乌克兰正处于战争状态，速度是一个优先事项，乌克兰新兵正在以比和平时期英国新兵快得多的速度转变成步兵。

在英国，士兵通常需要6个月才能通过基本的步兵训练，这些乌克兰人将在几周内轮流完成这一课程。

这些新兵年龄在18至60岁之间，他们中的许多人以前从未接触过武器。这些平民只是在最近几天和几週才决定加入军队。大多数新兵是男性，但据说有一支部队20%是女性。

英国训练员表示，乌克兰人的积极性非常高，新部队每周训练7天，每天早上6点到晚上 10点30分。

与此同时，俄罗斯正在乌克兰附近集结部队，伺机发起新的进攻，但似乎明显力不从心。

英国国防部9日表示，由于缺乏设备，俄罗斯为军队配备了冷战时期的过时装备。该部在推特上的情报更新中说，俄罗斯正在“从全国各地调动后备部队，并在乌克兰附近集结，以备未来的进攻行动”；并补充说，许多新的步兵部队正在部署“破旧和轻度武装的 MT-LB装甲车”，这种装甲车长期以来被认为不适合完成大多数前线步兵运输任务。