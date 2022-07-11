贝尔博克：北京危及世界和平基础

日本

据德国电视一台，德国广播电台等综合报道，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）在日本批评中国，称北京不愿意遵守规则，危及“我们共同的，和平的生活。”

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贝尔博克认为，中国的强劲行为是一个“全球挑战”。贝尔博客在东京说，北京“一次又一次地显示，当涉及到自身利益时，规则就不一定有效。”这“危及”到“共同和平共处的基础”。

在与贝尔博克会晤后，日本外相林芳正表示：他们赞成建立一个自由和开放的印太地区，不允许用武力强行改变地区局势。贝尔博克进一步表示，中国的强劲行为是一个全球挑战。中国对台湾以及在华东和华南的行为是对全球和平秩序的挑战。

贝尔博克还表示，21世纪的挑战是，“未来的攻击不仅可以用坦克和炸弹来发动，而且也可以用经济手段来发动。”这就是为什么经济安全问题是一个面向未来的问题。贝尔博克在东京还会见了日本经济安全部长小林鷹之，对半导体供应链等经济问题表示了关照。

贝尔博克日前去巴厘岛参加了20国集团外长峰会，周一访问日本是她亚洲之行的最后一站。她说，她在20国外长峰会上与中国外长王毅会晤时明确表示，中国作为联合国安理会成员，有责任维护世界和平。她还批评俄罗斯说，俄罗斯作为安理会成员，正在大规模地攻击世界秩序。为此，她呼吁中国为联合国出力。

尽管有各种分歧，但在20国峰会上，所有国家，包括中国，都明确表示，他们支持国际规则。中国也没有站到俄国这边。

贝尔博克在东京再次对日本前首相安倍晋三被刺杀表示哀悼，并对日本支持欧洲制裁俄国表示了感谢。

日本将接替德国，于2023年担任7国集团峰会主席国。