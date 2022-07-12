乌克兰称已准备集结百万兵力夺回南部失土

乌克兰/俄罗斯

乌克兰能否收复其在黑海南岸失去的领土？乌克兰国防部长Oleksii Reznikov在英国《泰晤士报》上肯定说：是的！乌克兰甚至还在准备一场大规模的反攻，涉及近百万人兵力投入，配备西方提供的武器。

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据本台报道，乌克兰称已准备好发动攻势，解放乌克兰南部地区。但有评论表示疑问。

据乌克兰国防部长奥列克西-雷兹尼科夫在接受英国《泰晤士报》采访时说，乌克兰正在建立一支由西方武器装备的百万人战斗部队，以夺回对国家经济至关重要的被占领沿海地区，如赫尔松或扎波罗热。"我们的武装部队大约有70万人，如果再加上国民警卫队、警察和边防军，我们大约有100万人。"

乌克兰国防部长说，他对从北约国家获得的支持感到满意，但他认为交付的速度还是不够。此前欧美国家低估了乌克兰自卫的决心，也高估了俄罗斯军队的能力。现在西方国家增加了对乌克兰武器的交付，因为欧美已经看到乌克兰能够战斗。

据奥列克西-雷兹尼科夫认为，民主世界已经联合起来决心打败俄罗斯。这场战争将结束俄罗斯的帝国。乌克兰国防部长称：“我们确信，反克里姆林宫联盟已经诞生。我们在伦敦和华盛顿以及其他国家首都的合作伙伴对我们加大支援（......）我们必须打败俄罗斯。我们必须共同赢得这场战争。”

不过，这样的情况可能吗？据莫斯科法俄观察站主任、艾里斯公司副研究员阿尔诺-杜比安说，就目前的情况来看，这似乎是非常不可能的。而且对他来说，这一表态 "可能是为了再次动员英国和西方公众"。