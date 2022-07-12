伊朗准备向俄罗斯增援无人机 料将用来对付乌克兰

乌克兰/俄罗斯/伊朗/无人机

据美国官方称，伊朗正要将数百架可装载战斗武器的无人机提供给俄罗斯，让他们用来对付乌克兰。无人机对俄乌战争的交战双方均发挥了至关重要的功用，包括远距离发射飞弹、对目标投掷小型炸弹、对炮兵和地面部队进行侦察。

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据法新社报道称，美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）称，伊朗正要将数百架可装载战斗武器的无人机提供给俄罗斯，并让俄罗斯用来对付乌克兰。苏利文表示，美国收到的情资支持了一种论点，即俄军在乌克兰蒙受重大损失，面临了维持武器、装备强度的挑战。

苏利文告诉记者说：「伊朗政府正准备加快时程，提供俄罗斯数百架的无人机，当中包括可加载武器的无人机。」他说：「我们的情资进一步显示，伊朗正准备训练俄罗斯军队使用这些无人机，初步的训练计划最快将于7月展开。」

苏利文表示目前并不清楚伊朗是否已将无人机交付给俄罗斯。

据苏利文指出，伊朗的无人机已经被叶门叛军「青年运动」（Houthi）用来攻击沙特阿拉伯。

法新社说，无人机对俄乌战争的交战双方均发挥了至关重要的功用，包括远距离发射飞弹、对目标投掷小型炸弹、对炮兵和地面部队进行侦察。美国及其他盟国提供许多类型的小型无人机给乌克兰，乌克兰在使用土耳其制的拜拉克塔（Bayraktar）武装无人机后取得尤其重大的军事成功。

据苏利文说：「从我们的角度来看，我们会继续尽自己的力量，帮乌克兰维持有效防御，并助乌克兰表明，俄罗斯试图将乌克兰从地图上抹去的企图是不会成功的。」