将成欧元国

克罗地亚将成第20个欧元国 欧盟批准2023初年加入

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Le ministre croate des Finances, Marko Primorac, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, posent avec une pièce en euros après l'adoption de la devise par la Croatie à Bruxelles, le 12 juillet 2022
Le ministre croate des Finances, Marko Primorac, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, posent avec une pièce en euros après l'adoption de la devise par la Croatie à Bruxelles, le 12 juillet 2022 © Yves Herman, Reuters
作者： 法广
5 分钟

欧洲联盟成员国财政部长7月12日做出最后核准，正式允许欧盟成语国克罗地亚明年1月1日加入欧元单一货币区，成为第20个欧元国。

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法新社报导，欧盟轮值主席国捷克的财政部长斯坦尤拉（Zbynek Stanjura）表示：“我想要恭喜我的同事（克罗埃西亚财长）马里奇（Zdravko Maric）和整个克罗地亚，成为加入欧元区的第20个国家。”

前南斯拉夫联邦共和国成员的克罗地亚明年货币从库纳（kuna）改为欧元时，距离它加入欧盟还不满10年。这也将立下欧盟进一步整合的新里程碑。

欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德（Christine Lagarde）在比利时布鲁塞尔的签署仪式中说：“这是值得庆祝的时刻，...也是展现信念的一项举动。”她表示：“克罗地亚举国做了决定，深信加入欧元和欧元区的价值。”

为了达成这项历史性的行动，欧盟各国财长通过必要的法律文件，正式将汇价定在1欧元兑7.53450库纳。

克罗地亚获准将成为欧元区最新成员国之际，正值欧元盘旋与美元接近平价的艰难时刻，这显示出欧元区经济已经隐隐浮现生活成本危机征兆。

不过，马里奇12日抵达欧盟财长会议时表示：“这些时日，我们全都正在面临非常强大的挑战；但显而易见的是，借由政策和措施上的协调合作，我认为我们可以应付这些挑战。”

为了加入欧元区，克罗地亚必须符合若干严厉条件，包括将通货膨胀率控制在与其他欧盟国相同区间，且公共支出必须健全。

克罗地亚2013年加入欧盟时，就已表达加入欧元区的意愿。如今在欧元区今年才刚庆祝流通届满20周年不久，便传出克罗地亚获准加入的决定。

欧元的纸钞及硬币自2002年元月1日起先是在12国流通，此后又有7国加入，包括斯洛文尼亚于2007年、塞浦路斯和马尔他于2008年、斯洛伐克于2009年、爱沙尼亚于2011年、拉脱维亚于2014年、立陶宛于2015年成为欧元国。

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