欧元/美元

欧元周二跌至1美元，这是自20年前引入欧元的那一年以来从未见过的水平。经济评论指是受俄罗斯对欧盟天然气供应被切断的风险拖累。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道，欧元自2002年以来首次跌达与美元平价的水平。投资者倾向于美元绿币，自今年年初以来，美元已经上涨了近14%，并短暂地以1美元兑1欧元的价格交易，这是自2002年12月以来的最高水平，当时对新的欧元区的此一单一货币的币值质疑一直对欧元造成压力。

市场对欧洲大陆的重大能源危机感到担忧，对俄罗斯在北溪1号管道停运维修后是否会恢复天然气供应的疑虑，增加了对欧洲经济衰退的担忧。

据Oanda的分析师Jeffrey Halley评论说，来自俄罗斯的能源 "是欧洲动荡的核心"，加拿大周六宣布将向德国归还北溪管道的涡轮机，以缓解与俄罗斯的能源危机，这 "没有任何积极影响"。

周一，俄罗斯能源巨头Gazprom开始对北溪1号管道进行为期10天的维护，德国和其他欧洲国家在等待是否恢复天然气输送。

据瑞银集团的分析师Mark Haefele说，如果俄罗斯对欧洲停止天然气供应，将导致整个欧元区出现经济衰退，以及连续三个季度出现经济萎缩。

评论警告，欧元的下滑可能会继续。

欧元在触底1美元后有所上扬，在格林威治时间10:10左右交易时为1.0024美元。

但XTB的分析师Walid Koudmani说，"投资者正在努力突破象征性的平价障碍"，让欧元低于这一水平。

法新社说，欧元兑瑞郎也在挣扎，瑞郎也是一种避险资产：欧元跌至0.9836瑞郎，此为2015年以来最低币价。

美元对其他被认为易受风险影响的货币今天也大放异彩：英镑暴跌至1.1807美元，这是自2020年3月以来未见的低水平，当时正值英国脱欧谈判，加上欧洲的新冠病毒疫情大流行压力，使英镑跌至1985年以来的最低水平。