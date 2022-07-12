法意老板协会呼吁马克龙与德拉吉尽早颁发不得民心措施来面对天然气恶局

法国/意大利/俄罗斯

法国雇主组织Medef和意大利Confindustria的主席周二呼吁马克龙和德拉吉直面宣布不受欢迎的措施，为俄罗斯天然气完全断气以及由此导致的价格上涨做好舆论准备。两国老板协会警告，断气前景已定，不是欧洲制裁而拒买俄罗斯能源，就是俄罗斯报复而掐断供应欧洲。

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据法新社今天报道称，就俄罗斯天然气危机，法国和意大利雇主呼吁马克龙和德拉吉宣布不受欢迎的措施。法国"Medef首席执行官Geoffroy Roux de Bézieux在巴黎与其意大利同行举行的作为第四届法国-意大利经济论坛一部分的新闻发布会上说："很明显，到今年年底我们将不再有俄罗斯的天然气，要么是我们的抉择，要么是俄罗斯人的选择。他认为，"法国政府将不得不接受消费者能源价格上涨。他并敦促法国政府尽快 "宣布不受欢迎的措施"。

据Medef老板说，马克龙总统必须 "向我们的同胞说实话"。"在做出对消费者的选择之前，先做出对生产者的选择"。意大利行业老板罗克斯-德-贝吉埃则说，"如果我们必须切断对工业家的天然气供应，我们也必须事先做好准备。"

法国与意大利老板协会主席今天在意大利大使馆举行新闻发布会。

法国主要雇主组织的负责人还呼吁 "不要低估公民和公司在清醒方面所能产生的影响"，他强调， "将公司办公室的温度从20°C降至19°C就意味着减少他们的7%的能源消耗"。意大利方面也敦促政治领导人 "做出艰难的选择"，以为我们面临的问题找到具体的解决方案。

意大利Confindustria的老板警告说，我们可以设想完全切断俄罗斯的天然气供应。但他说："我们必须迅速做出反应"，同时承认要给出的答案并不容易，因为问题并不容易"。

在设想的解决方案中，工业行业协会负责人说，"工业界应做出更多努力"，欧盟应着眼于地中海的天然气供应，尽管该地区有土耳其的竞争和中国的存在。

建议说：核能也将发挥基本作用。