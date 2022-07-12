保守党选新党首
8名候选人将角逐英国首相一职
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英国首相约翰逊7日宣布辞去执政党保守党党首和首相职务后，8人宣布竞选该党党首。7月12日是参选人递交提名的最后期限。参选者本需要得到至少8名保守党下院议员支持，就可提名为候选人参与第一阶段竞选，而新的规定把这一门槛提升至20名。英国保守党领导层敲定于9月5日公布新任党魁人选。谁当选新党魁，将顺理成章成为新首相。
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如果顺利的话，保守党选出新党首大致分两个阶段：第一阶段由358名保守党下院议员投票锁定两名最终候选人，第二阶段由所有保守党党员投票，胜出者出任新党首及英国新一任首相。第一阶段首轮投票定于13日举行，21日议会夏季休会前锁定两名候选人。第二阶段，保守党成员将通过邮寄选票的方式选出新党首。
目前没有哪位参选者拥有绝对优势，引发约翰逊政府“离职潮”的苏纳克暂时领跑民调，但党内选举变数众多，竞争会十分激烈。已宣布辞去党首和首相职务的约翰逊早已经表示，他不会公开支持任何一位参选人。分析人士认为，保守党党首选举期间，英国政府的行动能力将受限。许多新举措也只能被搁置。
天空新闻台（Sky News）7月18日组织一场候选人的电视辩论。
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