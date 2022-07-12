保守党选新党首

8名候选人将角逐英国首相一职

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson © EPN/Newscom/SIPA

作者： 法广 3 分钟

英国首相约翰逊7日宣布辞去执政党保守党党首和首相职务后，8人宣布竞选该党党首。7月12日是参选人递交提名的最后期限。参选者本需要得到至少8名保守党下院议员支持，就可提名为候选人参与第一阶段竞选，而新的规定把这一门槛提升至20名。英国保守党领导层敲定于9月5日公布新任党魁人选。谁当选新党魁，将顺理成章成为新首相。