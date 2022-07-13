乌克兰军队称反攻赫尔松

乌克兰/俄罗斯

乌克兰方面宣布，由乌克兰军事情报部门组织的特别行动，昨夜今晨对乌克兰南部赫尔松地区发动反攻军事行动，并解救五名乌克兰人质，他们包括一名士兵和一名前警察。

广告 继续浏览后续

据本台报道说，乌克兰称打击了被占领赫尔松地区的俄罗斯军队。但俄罗斯占领当局指责乌克兰军队袭击了住宅房屋。

赫尔松地区与2014年被莫斯科吞并的克里米亚半岛相邻，俄罗斯军队于2月24日对乌克兰发动入侵军事行动，该地区大部分已被俄罗斯军队占领。几个星期以来，乌克兰军队一直在那里进行反攻。目前大部分俄罗斯军队集中部署在乌克兰东部的顿巴斯地区。

据负责乌克兰南部事务的乌克兰军方官员称，周一晚上发动的一次袭击造成52名俄罗斯士兵死亡，并摧毁了距离拥有29万居民的大城市赫尔松约70公里远的新卡霍夫卡的 "弹药仓库"。

俄罗斯军队在这一地区设立的军民管理部门负责人列昂季耶夫谴责乌克兰军队 "恐怖主义行为 "和 "可怕的悲剧"，他在电报群上说："这里没有军事目标"。赫尔松地区占领局副局长Ekaterina Goubareva也报告说有7人死亡，并指责乌克兰军队使用了美国Himars多管火箭发射器。

在俄罗斯媒体发布的一段视频中，人们看到一个巨大的火球和喷射物在午夜时分射向天空，同时巨响的爆炸声和浓烟柱升起。

在乌克兰东部，俄罗斯的轰炸仍在继续，乌克兰预计俄罗斯将对位于顿巴斯的顿涅茨克地区发起新的攻势，该地区是自2014年以来由莫斯科支持的分离主义分子部分控制的采矿盆地。"乌克兰总参谋部警告说："有迹象表明，俄罗斯部队正准备在克拉马托尔斯克和巴赫穆特方向加强战斗行动。

克拉马托尔斯克是顿巴斯的行政中心，仍在乌克兰控制之下，其邻近的斯洛维扬斯克被认为是俄罗斯军方计划征服整个顿巴斯的下一个目标。

分离主义分子控制的的顿涅茨克地区的大使馆于周二在莫斯科举行落成典礼。

周一，俄罗斯宣布使所有乌克兰人更容易获得俄罗斯公民身份，并扩大了迄今为止适用于其占领的乌克兰领土的一项措施。