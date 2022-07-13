热浪横扫西欧 法国波尔多酒地大火肆虐

欧洲/炎热/森林火灾

西欧再次遭受强烈的热浪袭击。在西班牙和葡萄牙已经处于热浪之中之后，英国和法国等现在正准备在7月13日星期三迎接几乎一个月内的第二次热浪。法国波尔多名酒地吉龙德地区有一千公顷的森林化为乌有。炎热造成多地大火干柴烈火般疯烧。

广告 继续浏览后续

据本台报道，西欧多国陷入罕见炎热，科学家们认为，这些现象的增加是气候变化的直接后果，温室气体排放使炎热强度、持续时间和频率都在增加。据世界气象组织驻日内瓦的发言人克莱尔-努利斯（Clare Nullis）说，在西欧上空盘旋的热浪将主要影响西班牙和葡萄牙，但预计会加剧和蔓延他国。

发言人对 "非常、非常干燥的土壤 "的严峻形势以及气温对阿尔卑斯山冰川的影响发出警告："对于冰川来说，这是一个非常糟糕的季节。" 遭全球变暖影响与暖化的马尔默拉达冰川的一个巨大区块日前在意大利崩塌，造成11人死亡。

在法国，在热浪袭击下，两场大火周二在西南部的波尔多地区烧毁了1,000公顷的森林。其中最大的一次摧毁了离波尔多约40公里的Landiras附近的800公顷松树，导致250人被疏散。

而在位于阿卡松湾的欧洲最高的旅游景点皮拉特沙丘附近，据一位消防官员称，由于另一场大火吞噬了约180公顷的老松树，周二晚上约有6000名露营者也被疏散。

预计法国的高温天气将至少持续到下周初。从周三开始，温度计将指到31至36度，西南地区局部可达37/38度。

法国总理伊丽莎白博尔内呼吁政府动员起来，警惕高温对民众，特别是最脆弱人群的健康状况产生影响。

高温随后预计将蔓延到西欧和中欧的其他地区。

在英国，官方呼吁节约用水。英国气象局已经在周日开始的 "极端热浪 "之前发布了黄色警报，温度预计将超过35度。"本周晚些时候和下周，英格兰和威尔士大部分地区的温度预计将上升"，东南部的温度将超过35度。英国人还被他们的水务公司敦促节约每一滴水，包括喝茶也不要浪费水。

西班牙和葡萄牙出现了难以忍受的高温。那里的温度计显示超过40摄氏度。西班牙和葡萄牙而且很闷热。在这些特殊的温度和强风的助推下，周末袭击葡萄牙中部的森林大火在周二重新发威，导致几个村庄被疏散。当地动员了一千多名消防员。根据当地电视画面，消防员和居民正试图阻止火焰的前进，火焰威胁着里斯本以北一百多公里的莱里亚、庞巴尔、乌雷姆和阿尔瓦泽雷市的几个城镇。

火灾的风险已经促使当局关闭了里斯本以西的旅游热点辛特拉自然公园，而葡萄牙中部的温度上升到43.1度。

葡萄牙总理安东尼奥-科斯塔周二报告："未来几天的天气预报对火灾的风险仍然极为令人担忧。

西班牙西半部大部分地区的气温再次突破40℃大关，特别是在通常属于温带的地区。因此，根据气象机构（Aemet）的数据，科尔多瓦（南部）和里巴达维亚（加利西亚，西北部）分别录得43.3℃和43.5℃。在梅里达（东南部），顺理成章地更热：43.9℃。这次热浪的高峰期预计将持续到星期四。

在马德里，在没有空调的办公室里，炎热的天气让人极难忍受。

在这些特殊温度的助推下，西班牙也有几场大火正在肆虐，其中一场大火已经烧毁了埃斯特雷马杜拉（西部）2500公顷的植被。据政府称，在1月1日至7月3日期间，西班牙有70354公顷的森林化为乌有，森岭损毁几乎是过去十年平均水平的两倍。