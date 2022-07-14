俄罗斯组织 "过滤营 "政审乌克兰难民

乌克兰/俄罗斯/欧安组织

欧安组织对俄罗斯组建针对乌克兰逃难到难民的 "过滤营 "发出警告。根据周四今天发布的一份报告，欧安组织对莫斯科在 "过滤营 "中对待乌克兰平民的做法表示 "严重关切"，该 "过滤营 "旨在识别那些被怀疑与乌克兰当局有联系的人。遭识别的乌克兰人下落存疑。

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法新社今天引据目击者称，这一过滤营程序涉及残酷的审讯和侮辱性的搜身。

法新社看到的这份长达115页的文件的三位作者写道，他们提到了一个 "令人震惊的 "过滤营规模发展。从被围困的城市（如战略港口马里乌波尔）撤离战乱的乌克兰人，或离开被俄罗斯军队占领的领土的乌克兰人，被迫通过这些过滤营中心过境。

据欧洲安全与合作组织的报告说：他们的个人数据在那里被记录，他们的指纹被采集，他们的身份文件被复制。俄罗斯的目的显然是为了确定这些乌克兰人是否在乌克兰同俄罗斯军队作战，或是否与亚速营或乌克兰当局有联系。

据报告说，"如果被发现或被证明，这些人就会与其他人分开，但这些人往往从此就这样消失了。"

据专家们说，他们中的两个人在6月访问了乌克兰，根据多个来源完成了他们的调查工作。报告说，"一些人被转移到 "自称的分离主义领土卢甘斯克和顿涅茨克，"在那里他们被拘留甚至被杀害。"这种做法表明，俄罗斯正在利用这两个称是独立的共和国实体来规避国际司法。

而那些通过政审检查的人往往会被送往俄罗斯，不管他们是否同意。一旦到了那里，他们就会得到工作和免费住宿的承诺。据报告指出，他们当然可以自由行动，但他们往往没有足够的信息、金钱或电话尝试离开俄罗斯。

法新社说，几周来，乌克兰一直在谴责俄罗斯将多达100多万乌克兰人的 "强行出境"。但俄罗斯则对外保证，他们的唯一目的是让乌克兰平民从 "危险地区""撤离"。

文件中援引乌克兰驻欧安组织大使叶夫根尼-齐巴利姆的话说，"大约有20个这样的过滤营机构。

这是乌克兰战争自冲突开始以来，欧安组织完成的名为 "莫斯科机制 "的第二份报告。俄罗斯拒绝与欧安组织合作。该报告涵盖了4月至6月期间，确认发现了可能构成战争罪和反人类罪的 "明显侵犯权利 "的行为。

欧安组织成立于1975年冷战高峰期，旨在促进东西方对话，在2018年也曾提出了类似的倡议，并审查车臣针对LGBT+人群的犯罪行为。在2020年白俄罗斯发生欺诈性选举和镇压后，欧安组织也进行调查。