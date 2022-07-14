俄飞弹击中乌中部城市文尼察 40多国联合声明吁俄罗斯结束乌克兰战争

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乌克兰消防人员扑灭文尼察Vinnytsia被俄罗斯飞弹攻击的建筑。2022年7月14日

俄罗斯14日通过在黑海潜舰发射一枚巡弋飞弹攻击乌克兰中部城市文尼察（Vinnytsia），造成至少20平民死亡，其中3人为儿童。乌克兰警方表示，伤者中约有50人重伤，另有15人下落不明。前一天13日，包括美国、欧盟成员与亚洲国家等40多国发布联合声明，呼吁俄国停战。

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俄军14日中午对距离前线数百公里的文尼察（Vinnytsia）发动攻击之际，欧盟官员正在荷兰海牙召开会议，讨论在乌克兰出现的战争罪行。

中央社报道：从照片和影片中可以看到多辆翻覆汽车焦黑残骸，旁边一栋建物遭大火烧毁，现场弥漫棕色烟雾。这是俄罗斯自2月24日入侵乌克兰以来，对平民目标造成最多死亡人数的单次攻击之一。

乌克兰官员说，死者中包括3名孩童。从网路上传的一张照片可以看到，一辆婴儿车翻覆在人行道上，旁边是一具被布覆盖住的尸体。

乌克兰军方表示，位于基辅西南方200公里的文尼察原本是座安稳静谧的城市，被俄国一艘潜舰发射的3枚“口径”式（ Kalibr）巡弋飞弹击中，乌克兰军队击落另外两枚飞弹。

乌克兰总统泽伦斯基表示：“巡弋飞弹击中两处社区设施，房舍和医疗中心也被摧毁，汽车和路面电车起火。”他说：“这是俄国的恐怖行动…截至目前已有20人死亡。”

40多国联合声明 吁俄罗斯结束乌克兰战争

包括美国、欧盟成员国与亚洲国家等40多国13日呼吁俄罗斯停止在乌克兰的战争。这些国家发布联合声明，支持乌克兰在国际法院提出诉讼程序。

声明指出，“我们重申支持乌克兰依据1948年‘联合国防止及惩治灭绝种族罪公约’，在国际法院对俄罗斯联邦提告，寻求以未经证实的种族灭绝指控为基础，控告俄罗斯不具法律依据在乌克兰采取军事行动”。