黑海粮食出口谈判

化解谷物出口危机谈判有进展

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Du blé stocké dans un terminal après les récoltes dans la région d'Odessa, en Ukraine, le 23 juin 2022
Du blé stocké dans un terminal après les récoltes dans la région d'Odessa, en Ukraine, le 23 juin 2022 © Igor Tkachenko/REUTERS
作者： 法广
5 分钟

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯7月13日说，俄罗斯和乌克兰与土耳其及联合国达成了“大致协议”，将输出上千万吨的乌克兰谷物。自从俄罗斯2月24日入侵以来，这些谷物一直滞留在粮仓。

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四方在伊斯坦布尔举行了会谈。“今天是重要和实质性的一步，”古特雷斯谈到会谈进展时说。“朝着达成全面协议迈出了一步。”

这位联合国领导人打破了有关谈判的对外沉默，他提到土耳其国防部长发表的一份声明。土耳其防长说，就主要重点达成了协议，包括设立一个与俄罗斯、乌克兰和联合国协调的中心；就港口谷物检查管控达成协议；以及确保运载谷物离开敖德萨的货轮的安全。

“当然，这是第一次会谈，”古特雷斯指出。“进程极其令人鼓舞。如今，代表团正在返回各自的首都，我们希望，接下来的步骤将让我们达成一项正式协议。”

古特雷斯不愿预测正式协议将何时达成，但是他说，他希望各方下星期将再次开会并拿出最后协议。他说，不管是什么时候，他都做好了前往伊斯坦布尔签署协议的准备。

一位了解会谈的联合国官员说，这是俄罗斯与乌克兰之间的一次重要会议，双方得以在棘手问题上取得很多进展。

由于俄罗斯的封锁，超过2千万吨的乌克兰谷物目前存放在黑海港口敖德萨的粮仓，几十艘轮船被困。安卡拉方面表示，土耳其在该地区有20艘商船可以很快装货并驶往世界市场。

有关谷物协议的谈判已经进行了几个月，联合国官员几乎在战争一开始就发出警告说，如果乌克兰无法将其收获的粮食运出去，全球粮食安全将面临严重后果。乌克兰是世界主要谷物输出国之一。

“的确，敖德萨地区的这些港口无法开通，将是对全球粮食安全宣战，”世界粮食计划署执行主任戴维·比斯利在联合国安理会5月19日的一次会议上说。“其后果将是世界各地的饥荒、不稳定和大规模移民。”

世界粮食计划署说，全世界有2.76亿人在今年开始之际面临“急性饥饿”。他们预测，如果乌克兰境内的冲突持续下去，人数将增加4千7百万人，而饥饿人口增加最多的将在撒哈拉以南的非洲地区。

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