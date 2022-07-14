化解谷物出口危机谈判有进展

黑海粮食出口谈判

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯7月13日说，俄罗斯和乌克兰与土耳其及联合国达成了“大致协议”，将输出上千万吨的乌克兰谷物。自从俄罗斯2月24日入侵以来，这些谷物一直滞留在粮仓。

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四方在伊斯坦布尔举行了会谈。“今天是重要和实质性的一步，”古特雷斯谈到会谈进展时说。“朝着达成全面协议迈出了一步。”

这位联合国领导人打破了有关谈判的对外沉默，他提到土耳其国防部长发表的一份声明。土耳其防长说，就主要重点达成了协议，包括设立一个与俄罗斯、乌克兰和联合国协调的中心；就港口谷物检查管控达成协议；以及确保运载谷物离开敖德萨的货轮的安全。

“当然，这是第一次会谈，”古特雷斯指出。“进程极其令人鼓舞。如今，代表团正在返回各自的首都，我们希望，接下来的步骤将让我们达成一项正式协议。”

古特雷斯不愿预测正式协议将何时达成，但是他说，他希望各方下星期将再次开会并拿出最后协议。他说，不管是什么时候，他都做好了前往伊斯坦布尔签署协议的准备。

一位了解会谈的联合国官员说，这是俄罗斯与乌克兰之间的一次重要会议，双方得以在棘手问题上取得很多进展。

由于俄罗斯的封锁，超过2千万吨的乌克兰谷物目前存放在黑海港口敖德萨的粮仓，几十艘轮船被困。安卡拉方面表示，土耳其在该地区有20艘商船可以很快装货并驶往世界市场。

有关谷物协议的谈判已经进行了几个月，联合国官员几乎在战争一开始就发出警告说，如果乌克兰无法将其收获的粮食运出去，全球粮食安全将面临严重后果。乌克兰是世界主要谷物输出国之一。

“的确，敖德萨地区的这些港口无法开通，将是对全球粮食安全宣战，”世界粮食计划署执行主任戴维·比斯利在联合国安理会5月19日的一次会议上说。“其后果将是世界各地的饥荒、不稳定和大规模移民。”

世界粮食计划署说，全世界有2.76亿人在今年开始之际面临“急性饥饿”。他们预测，如果乌克兰境内的冲突持续下去，人数将增加4千7百万人，而饥饿人口增加最多的将在撒哈拉以南的非洲地区。