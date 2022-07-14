德国企业家警告：德国将失去繁荣富裕

能源

德国能源危机继续延烧，通货膨胀也持续高涨。德国网络局表示，天然气价格将增长三倍。德国企业家警告：德国将失去已有的繁荣富裕。

广告 继续浏览后续

据德国广播电台报道，德国能源危机继续延烧。德国联邦网络局日前宣布，德国天然气总存储水平只有64.6%。根据联邦网络局的估计，天然气消费者的每月分期付款在未来一年将至少增加三倍。

联邦网络局局长克劳斯穆勒表示：对于那些现在收到取暖费账单的人来说，分期付款已经翻倍了，而“这还没有考虑到乌克兰战争的后果”。2023年起，天然气用户将不得不准备接受更高的费用。穆勒说，目前每年支付1500欧元燃气费的客户在未来将不得不支付4500欧元或更多。这是“绝对现实的”。证券交易所的价格在某些情况下增长了七倍。“不是所有的东西都会立即转到消费者头上。但到了一定的时候，人们还是必须支付。这就是为什么现在进一步节约很重要。”

德国《图片报》惊呼：原油价格暴涨，食品和能源价格也不断上涨。德国已陷入危机！

《南德意志报》报道说：德国企业家和雇主联合会主席雷纳杜尔格（Rainer Dulger）警告说：德国经济将急剧下滑。他说：“看上去，俄罗斯将大大削减天然气供应，或者长时间内根本就不供应。天然气供应中断将给德国经济带来严重问题。它不仅会影响到工业，还会影响到每个人。这是一个全新的局面。我们必须诚实地说，我们将失去多年来拥有的繁荣富裕。我们正面临我们国家有史以来最大危机。”

根据布鲁塞尔官方消息，欧元区通货膨胀今年可达7.6%，将创历史新高