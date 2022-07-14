普京签新法：把“危害”俄罗斯安全的人统统关进监狱

俄罗斯/普京

俄罗斯总统普京签署了一项法律，以严厉的监禁处罚被指控危害俄罗斯安全的人。至此，俄罗斯镇压了所有反对俄罗斯对乌克兰发动军事侵略进攻的声音。

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据法新社说，根据周四俄罗斯总统普京签署的新法规，任何人公开危害俄罗斯安全的行动，现在将被判处2至4年的监禁。如果是由媒体播放的呼吁，处罚可以增加到五年，如果是由有组织的团体发出的呼吁，处罚可以增加到七年。

普京还草拟了一份文件，加强对被指定为 "外国代理人 "的个人和组织的限制。法新社说，贴上这种身份标签，被用来镇压对克里姆林宫的批评。

另一项措施规定，任何参与外国密谋有损俄罗斯利益的俄罗斯公民将被判处最高20年的监禁。

普京还签署文件，规定对任何未经事先授权出国旅行的国家机密持有者处以罚款，并判处7年监禁。

这些法律文件是俄罗斯议会最近几周通过的一系列条款的一部分，只需普京签字即可生效。

自2月24日俄罗斯对乌克兰发动军事侵略以来，俄罗斯当局加强了对批评政府的声音的镇压，封锁了独立媒体和社交网络。俄罗斯现在的法律还规定，任何损害军队形象与批评都将被判处重刑。

一些俄罗斯人，包括反对派伊利亚-亚辛和弗拉基米尔-卡拉-穆尔扎，以及普通公民，在等待审判期间已经因这种指控被监禁。一名莫斯科市议员阿列克谢-戈里诺夫上周因公开反对侵略乌克兰而被判处七年监禁。