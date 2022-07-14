英保守党新党魁选举 前财政大臣暂领先

英保守党新党魁选举

英国保守党新党魁选举第二轮投票结果出炉，得票数最低（27票）的候选人总检察长布罗特曼出局。其余候选人都会参加即将登场的一系列电视辩论；最后是哪两位候选人挺进全国投票，预计20日揭晓。

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可进入下一轮投票的5名候选人按14日得票数由高至低依序为前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak，101票）、国际贸易副大臣莫当特（Penny Mordaunt，83票）、外交大臣特拉斯（Liz Truss，64票）、前平等事务大臣贝德诺克（Kemi Badenoch，40票）、国会外交委员会主席图根达特（Tom Tugendhat，32票）。

与13日的得票数相较，苏纳克、莫当特、特拉斯、贝德诺克的得票数都上升，分别增加13、16、14、9票。图根达特以及14日遭淘汰的布拉弗曼（Suella Braverman），得票数都各自较13日减少5票。

下一场党魁选举投票订18日举行。当天国会也将针对看守首相约翰逊（Boris Johnson）领导的政府进行“信任表决”。

根据保守党民调，曾在海军服役、风格堪称冷静俐落、竞选宣传影片充满爱国情操的莫当特是基层党员最青睐的其中一位候选人。不过，她屡遭批评未提出明确政策愿景。

曾是她上司的英国脱欧国务大臣佛罗斯特（David Frost）近日直言，他对莫当特的才能，包括是否能稳健处置英国脱欧衍生的问题或机会，持强烈保留态度。他指出，担任他的副手时，莫当特称不上积极任事，有时甚至行踪不明，这也是为何他后来必须撤换莫当特。

曾被封为“铁娘子”前首相撒切尔（Margaret Thatcher）2.0版的特拉斯是另一位较获基层青睐的候选人。她近两天加大火力催票，强调自己丰富的官职历练、解决问题的能力以及勇于在必要时运用非常手段的行事风格，有助英国面对各项棘手的经贸和安全挑战。党内右派最终很有可能会集中火力支持特拉斯。

目前较有可能挺进最后一轮投票的依然是苏纳克、莫当特和特拉斯。若苏纳克在接下来任一轮投票获120名同党国会议员（约保守党议员总数1/3）支持，他将直接成为进入“决赛”的最后两名候选人之一。

不过，与特拉斯在内的多数候选人不同，苏纳克不以“减税”政策为卖点，事实上任内还增税、扩大公共支出，并对提高国防预算持保留态度，更屡遭质疑早就图谋取代约翰逊，与老婆同为英国前250名最富有人士、夫妻曾分别遭揭发持有绿卡和利用不在籍身分“节税”的“精英”背景，恐刺激党内右派、约翰逊支持者和所谓的草根力量团结力挺特拉斯或莫当特。

目前看来胜算相对不高的图根达特和贝德诺克表示，期待透过週末至周一共计3场电视辩论，以扎实的政策和论述争取支持。

根据保守党党魁选举规则，党籍国会议员经过一轮又一轮投票，淘汰每一轮得票数最少的候选人后，在最后只剩下两位候选人时，交由全体约20万名党员投票选出党魁。新党魁将于9月5日出炉。