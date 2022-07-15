俄罗斯军队占领乌克兰地区遭指大量掩埋死人

乌克兰/俄罗斯

根据一个非政府组织今天发布的报告，对卫星和社交媒体照片的分析显示，在乌克兰被俄罗斯占领的地区，包括马里乌波尔，埋葬死人的数量急剧增加。

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据法新社今天报道说，俄罗斯控制的乌克兰地区墓葬数量急剧增加。 一个非政府组织信息复原中心（CIR）报告此一信息。该组织是一个打击虚假信息的非政府组织，它分析了乌克兰境内已经或仍在俄罗斯军队占领的六个区域。

据CIR的调查主任本杰明-斯特里克（Benjamin Strick）说："公开来源的信息可以提供前所未有的检视前线和被俄罗斯军队占领地区的机会。例如，在马里乌波尔（东南部）的Starokrymske公墓，据报告作者估计，在2021年10月21日至2022年3月28日--战争开始一个月后的五个月内，可以观察到大约1000个新坟墓。

据报告作者说，随后埋葬的速度急剧增加，在3月28日至5月12日期间，在卫星图像上可以看到1141个新坟墓，在5月12日至6月29日期间，又有1700多个坟墓。

据本杰明-斯特里克说："我们的报告说明了乌克兰平民生活所面临的极端的、持续的压力，" 他说，“简易埋葬和越来越多的坟墓，特别是在被占领地区及其周围，是对平民死亡人数的一个惊人的说明。”

据法新社说，为了得出这些数字，研究人员将卫星图像与地理定位数据，特别是来自社交媒体的数据进行交叉比对。他们的图像还显示，在马里乌波尔附近的Pionerske和Mangush两个地点有大型战壕，以及城市周围匆忙挖掘的坟墓。

据乌克兰估计，在马里乌波尔有22000名平民死亡，这里是迄今为止战争中最激烈的战斗现场。在同样被俄国人征服的南部城镇赫尔松，RIC估计，从战争爆发到4月初，有824座新坟墓被发现。

法新社说，联合国人权办公室认为在乌克兰被杀害的平民人数为5000人，但承认真正的死亡人数可能要高得多。