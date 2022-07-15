战争罪搜证：法国向乌克兰捐献移动DNA实验室

乌克兰/法国/移动式DNA实验室

法国今天证实已经向乌克兰捐赠了一个移动式DNA实验室。法国并保证将继续支持乌克兰 "打击有罪不罚现象"。乌克兰战争充满了对战争罪的指控。

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法国确认向基辅捐赠流动DNA实验室。据法国外交部今天发布公告说，法国外交部危机和支持中心于2022年7月14日向乌克兰总检察院提供了一个新的移动式实验室，专门用于快速分析DNA。法国外交部介绍说：“这个移动式LAB'DNA的设备（......），可以对大量的生物样本进行快速的基因分析。”

法新社说，这一装置在2015年德国之翼飞机在法国阿尔卑斯山坠毁时，以及在2016年7月14日法国南部尼斯的袭击事件中都曾被调集使用。

法国总统马克龙在6月访问乌克兰期间宣布了向乌克兰赠送移动实验室的消息。马克龙强调，必须确保全世界都看到的在乌克兰土地上犯下的战争罪行，不会不受惩罚，而必须依据国际法和司法。

乌克兰以及也包括联合国和许多人权非政府组织，都谴责俄罗斯军队犯下战争罪，甚至是反人类罪，并广泛记录在案，其中特别是俄罗斯军队在3月占领基辅地区期间，但也在马里乌波尔（东南）。

于2月24日在乌克兰发动侵略进攻的俄罗斯驳斥了这些指控，并反过来指责乌克兰军队进行勒索和编造战争罪。

3月初，国际刑事法院（ICC）检察官卡里姆-汗（Karim Khan）在收到43个国家对该问题的绿灯后，开始对乌克兰可能的战争罪进行调查。