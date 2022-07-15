欧洲西南部持续火灾，英国则拉响高温红色警报

欧洲/法国/酷暑/火灾

周五，在法国和伊比利亚半岛，消防员们继续在与好几起大火进行不懈的斗争，那里的气温仍然是高得让人窒息。而在更北的地方，英国则拉响了红色警报，下周，英国某些地方的气温可能会超过40摄氏度。

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这波热浪是近一个月来的第二次热浪。科学家们说，这些天气现象的增加是全球气候变暖的直接后果，温室气体的排放，不论是在强度上，还是在持续时间上，或者是在频率上，都在增加。

在极端高温的推动下，法国西南部自周二以来的两场大火已经烧毁了大约7700公顷的土地。

为控制火势并进而扑灭这些火灾，当局动用了1000来名消防员，自周二以来，已经有1万1000人因火灾而被疏散。

另外，周四下午，在法国东南部的阿维尼翁附近，一列经过的火车产生的火花引发了另一场大火，蔓延的面积超过1205公顷。

遭遇高温天气的不只是法国，在西班牙，火灾所烧毁的森林面积远超法国。在该国西南部的巴达霍斯省，下午4点20分（格林威治标准时间下午2点20分）时的气温为43.9度，大部分地区的气温都高于40度。

在葡萄牙，仍有2000多名消防员在努力扑灭该国北部和中部的四个火灾。在葡萄牙的北部，周四气温达到了47度，创下该国7月份的最高纪录。

在英国，当局在周一和周二首次发布了“极端高温”红色警报，英国人正在为可能从未有过的高温做准备。