欧盟接下来的对俄制裁将锁定俄罗斯黄金出口

制裁

欧洲联盟执行委员会副主席塞夫柯维奇7月15日表示，欧盟将用接下来的制裁方案锁定俄罗斯的黄金出口。

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法新社报导，塞夫柯维奇在捷克首都布拉格指出，欧盟将寻求“我们将能针对黄金实施制裁的方式，黄金是俄国的重要出口大宗商品”。

捷克总理费亚拉表示，欧盟准备对俄罗斯拟定第7轮制裁方案，但已表明不会限制俄罗斯天然气进口，因为有太多会员国无法迅速面对局势变化。

费亚拉指出，欧盟领袖正在敲定的制裁，是为了就入侵乌克兰向俄罗斯施压，预计将禁止进口黄金，扩大禁止出口到俄罗斯的军民两用商品清单，并将目标锁定更多个人。

不过，匈牙利总理奥班（Viktor Orban）今天表示，欧洲联盟（EU）因为俄罗斯侵略乌克兰一事对俄制裁，形同是在“射自己的肺”。

他指出：“有国家致力于制裁政策，但布鲁塞尔当局必须承认这是一场错误，这并没有实现目的，甚至造成反效果。”

中央社报道，西方国家财政部长在印尼峇里岛举行的20国集团（G20）会议中，谴责俄罗斯军事入侵乌克兰，他们还指控俄国官员是俄军暴行的共犯。

一名财政官员透露，美国财政部长叶伦在开幕式告诉俄国代表团：“全球经济产生负面外溢效应，俄罗斯应负完全责任。”