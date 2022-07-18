朔尔茨警告全球化石能源的复兴

俄罗斯侵乌战争

据德国电视一台报道，德国总理朔尔茨在柏林彼得斯贝格气候对话会上，对全球化石能源的复兴发出警告。尽管乌克兰战争引发了能源危机，但德国继续坚持其气候目标。

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朔尔茨在柏林举行的彼得斯贝格气候对话会上警告说，不要因为俄罗斯的侵略战争而导致全球化石燃料的复兴。在德国，燃煤发电的份额目前也在重新上升。这一点无法让人满意。但这只是一个临时应急措施，他不会以牺牲德国的气候目标为代价。朔尔茨强调说，俄罗斯对乌克兰的侵略战争和迅速上涨的能源价格只会加强他摆脱煤炭、石油和天然气的目标。

在会议开幕式上，德国外长贝尔博克也明确表示，尽管出现了乌克兰战争，但德国仍然坚持其气候保护目标，甚至还会大大加大努力。她也承认说，为了减少对俄罗斯天然气的依赖，德国不得不在重新启动燃煤电厂方面做出艰难决定。然而，这并不意味着德国政府对扩大可再生能源的努力会有所松懈。鉴于俄罗斯对乌克兰的侵略战争，贝尔博克强调了扩大可再生能源的重要性。可再生能源在这个时代“也意味着自由，它独立于化石进口，从而也独立于全世界专制政府的最佳安全保证”。

贝尔博客仍然相信，可以达到将全球变暖限制在1.5度的范围内。但专家们认为，1.5度的目标难以实现。根据气候研究员和气象学家莫吉布-拉蒂夫（Mojib Latif）的说法，可能连两度都无法实现。汉堡科学院院长告诉巴伐利亚媒体集团的报纸说：“如果根据政治目前在世界范围内所做的事情来衡量，我们更有可能达到三度”。而升温三度将是灾难性的。

埃及总统塞西在会上提到了发展可再生能源带来的经济机遇。埃及正在努力实施与邻国的电力互联计划，以使埃及成为一个可再生能源的区域中心。

参加本次会议的有来自约40个国家的部长和代表。德国和埃及是本届彼得斯贝格气候对话的承办方。该对话也是为11月初在埃及海滨城市沙姆沙伊赫举行的COP27世界气候大会确定方向。