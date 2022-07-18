欧盟承诺向乌克兰追加5亿欧元的军事援助

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧盟27成员国外长会议7月18日就扩大制裁俄罗斯，并研究如何增加对俄罗斯黄金出口的禁令进行了商议，以希望这些措施逐渐对乌克兰的战事产生决定性影响。欧盟成员国外长们还承诺向用于帮助乌克兰军购的“欧洲和平基金”再增加5亿欧元的军事援助，以加强该国的国防。

广告 继续浏览后续

欧盟成员国外长们的这一决定是在乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）以视频的方式向他们通报了战况发展后作出的。在会议召开之前，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周一表示，欧盟及其伙伴们不会“停止支持乌克兰和对俄罗斯进行制裁”。

库列巴在推特上发表了他向欧盟呼吁的信息要点：“对乌克兰的武器，对俄罗斯的制裁，以及对俄罗斯的问责，是恢复和平、加强安全和保护欧洲稳定的三个途径。”就欧盟成员国外长们在会议上承诺追加对乌5亿欧元军事援助的决定，库列巴回应指，“感谢”新的资金，这使欧盟对乌克兰的军事援助的资金总额达到25亿欧元，但他仍敦促27国提供更多的资金和军事援助。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在推特上写道：“欧洲继续为和平和捍卫我们的价值观提供服务。我欢迎欧洲理事会就根据欧洲和平基金（EPF）向乌克兰提供的第五笔资金达成政治协议。 ”他指出，“欧盟对乌克兰武装部队的军事装备支持现在达到25亿欧元。欧洲与乌克兰站在一起 @乌克兰总统泽连斯基”

立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）在受访时表示：“如果有什么需要继续的话，那就是武器运送。”他坚持认为，要帮助乌克兰确保敖德萨港有足够的安全，确保粮食运输能够恢复也是至关重要的。

兰茨贝尔吉斯说：“（如果说）任何能够做到这一点的，显然，这是西方世界的主要工业国家。他们必须加强这方面的工作。”

关于对俄施加进一步的制裁，博雷利提及，目前“最重要的是禁止俄罗斯黄金”，这是莫斯科仅次于能源的第二大出口产业。七国集团上个月已经承诺对俄罗斯实施黄金禁令，认为普京当局利用其黄金来支持其货币，以规避世界各国所采取的对俄制裁带来的影响。

欧盟27国部长还将评估他们如何能够加强对向俄罗斯出口高科技的控制，以便在本周晚些时候作出可能的决定。