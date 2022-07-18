欧盟正寻求从阿塞拜疆加倍进口天然气

天然气

欧洲联盟执行委员会主席冯德莱恩7月18日表示，欧盟正寻求从阿塞拜疆进口多一倍的天然气。俄罗斯侵略乌克兰后，欧洲正寻找俄国以外天然气供应来源。

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冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在推特（Twitter）发文表示：“欧盟正转而寻求更可靠的能源供应来源。今天我来到阿塞拜疆签署一份新协议。”

冯德莱恩写道：“我们的目标，是让阿塞拜疆输送到欧盟的天然气在几年内倍增。对于我们的供应安全，以及在我们迈向气候中和（climate neutrality）的道路上，阿塞拜疆将是至关重要的伙伴。”

中央社报道，位于西亚的阿塞拜疆，去年透过穿越格鲁吉亚和土耳其的输送管，供应欧洲约80亿立方米的天然气。

自从莫斯科2月24日入侵乌克兰，天然气供应已逐渐成为俄罗斯和欧洲之间对抗的武器。

欧盟执委会在冯德莱恩行前表示：“在俄罗斯持续将它的能源供应武器化之下，分散我们的能源进口来源是欧盟优先要务。”

阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）上星期透露：“欧盟与阿塞拜然将签署一份重要的能源安全文件。”

另一方面，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）星期一在首都巴黎以午宴款待来访的阿拉伯联合大公国元首穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al-Nahyan），两人的正式会谈议题将包括增加柴油供应。

由于西方国家急忙在全球寻找能源供应来源，以取代从遭到制裁的俄罗斯进口，阿联酋已成为这些国家的重要伙伴。

法国总统府在穆罕默德来访前表示，这趟访问结束时，预期会“宣布阿联酋对于提供法国的碳氢化合物供应量做出保证”，而合约内容将著重在涵盖阿联目前并未供应的柴油。