比利时指责中国黑客袭击比利时政府部门网站

比利时/中国/网络袭击

比利时外交部长18日发表声明，指责中国应对比利时内政部、国防部等政府网站近期遭遇的网络攻击负责，呼吁中国遵守联合国成员应当遵守的负责任行为准则。中国驻布鲁塞尔大使馆反驳称，比利时外交部的指控毫无依据。

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比利时外交部的公开声明涉及该国内政部及国防部近期遭遇的网络攻击。数据显示这些攻击行动来自中国境内。根据这份声明，网络黑客侵入比利时内政部网络系统长达两年之久。该国网络安全中心此前曾表示，攻击行动带有一个情报部门行动的特点。针对国防部的攻击则导致国防部网络中断数周，军方与外界的邮件往来无法进行。比利时外交部声明表示，这两起攻击行动可能与中国黑客有关。

相关调查显示，多个黑客团体涉嫌参与了这些网络攻击行动。尤其是几个从事高级持续性威胁(Advanced Persistent Threat) 的团体参与了比利时内政部网站的攻击行动。比利时网络安全部门也确认了袭击国防部网站的团体的名称代号。

比利时外交部18日在声明中严厉谴责这些恶意网络活动，认为这些活动违背了联合国所有成员都赞成的负责任国家行为准则。比利时外交部在这份声明中再次呼吁中国政府加入这些行为准则，停止听任恶意网络活动在其领土上存在，并采取相应措施，打击这种现象。

中国驻比利时大使馆立即对此做出回应，指责相关指控毫无依据。中国大使馆在一份公报中表示，比利时方面拒绝提供任何事实依据，这些指控是刻意污蔑中国。

法新社19日的相关报道回顾指出，2021年12月，比利时国防部网站遭遇网络攻击，网络系统瘫痪数日。当时，有关部门没有提供任何可疑团体的资讯。网络安全专家只表示发现与一个可以远程植入间谍工具的模块相关的问题。内政部网站自2021年初就遭遇网络攻击。但内政部表示黑客未能窃取任何敏感数据。网络安全部门倾向于认为这是一起网络间谍活动。