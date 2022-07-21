俄德北溪管道维修恢复供气 但输送量仅发挥30%

连接德国和俄罗斯的北溪天然气管道，在维修工程后，周四(21日)重启天然气的运送。但德国方面指出，其输送量只是其可输送容量的“30%”。

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北溪公司（Nord Stream） 的一位发言人告诉法新社， “它启动运送了” ，但没有具体说明输送的天然气数量。

负责管理该设备同样叫北溪的公司向法新社指出，连接俄罗斯和德国的北溪天然气管道经过十天的维护后于周四重新启动。 德国政府之前曾担心莫斯科不会在这项维修工程之后重新开放这条天然气管道。

根据俄罗斯天然气工业股份公司 (Gazprom )向德国网络运营商Gascade传输的数据，该管道白天应输送530 吉瓦时。 德国网络机构总裁克劳斯·穆勒周四在推特上表示，这只是其原本可输送容量的“30%”。 也比维修工程前，少了十个点数。 俄罗斯天然气工业股份公司，争辩说因为缺少一个正在加拿大维修的涡轮机，自 6 月中旬以来，俄罗斯公司 Gazprom 已经把通过 北溪天然气管道Nord Stream 的交付量减少其产能的 40%。

俄罗斯总统普京此前暗示，北溪管道可能会在周四早上重新启动，但如果俄罗斯没有收到这个缺少的涡轮机，它最早将在下周以 20% 的容量运行输送。 因为，根据普京的说法，7 月底，轮到第二台涡轮机必须进行维护。

此前，欧洲各方曾担心俄罗斯的 Gazprom 在进行了 10 天的维护工作后不会重新打开其 Nord Stream 1号天然气管道，从而加剧欧洲本已痛苦的能源危机 。