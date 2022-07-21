俄罗斯重又向北溪一线输气管送气

天然气

据德国电视一台和德国广播电台综合报道，在为期十天的管道保养维护工程完成后，俄罗斯再次向德国和欧洲输送天然气。俄罗斯天然气于周四以之前同样的速度流入北溪一号输气管道。

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据德国联邦网络局称，俄罗斯天然气的供应量目前为潜在供应量的40%。在对管道进行保养维护之前，俄罗斯的供应量已是如此。俄罗斯天然气工业股份公司以缺乏一台在加拿大修理的涡轮机为由，将供应量减至40%。德国政府认为，俄罗斯只是以此为借口，下调供应量。德国为涡轮机返回俄国做了很多努力。该机器现在应可以经由德国返回俄罗斯。

在管道重新运营之前，人们曾担心，俄罗斯会完全不再输送天然气。德国联邦网络局局长穆勒表示，如果在未来数周内，输送率继续保持在40%左右，那么，最坏的情况就没有出现。但他补充说，他目前还不能消除警报。

克里姆林宫再次重申，俄罗斯天然气公司将履行其“所有”义务。供应量减少的原因是西方国家实施的制裁和缺乏涡轮机。

俄罗斯总统普京曾警告说，不要进一步减少通过北溪一号输送的天然气。尽管俄罗斯能源公司将“完全”履行其义务，但如果在加拿大修复的一个缺失的涡轮机不能运抵俄罗斯，俄方每天只能提供约三千万立方米的天然气。这将使每天的交付能力下降到起初的1/5左右。根据目前的送气速度，俄罗斯每天约输送6700万立方米天然气，相当于最大输送量的40%。

尽管俄罗斯重新开始输气让德国人松了一口气，但德国多位政治家警告说，俄罗斯仍然有可能用天然气作为武器进行勒索。

德国电视一台报道说，德国和欧盟也在继续寻求摆脱俄罗斯的道路。但要排除俄罗斯天然气，就必须获得新的供货商。可欧盟正在求觅的许多国家在人权方面存在重大缺陷。比如，埃及，阿尔及利亚，安哥拉，刚果，阿塞拜疆，卡塔尔，塞内加尔和阿拉伯联合酋长国都有能力向欧洲提供天然气，但它们都有程度不同的人权、民主和法治问题，在重要政治领域里也未必赞同欧盟的路线。这让欧洲人左右为难。