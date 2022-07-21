欧盟委员会建议节约能源过冬

欧洲政策 / 俄罗斯能源

欧盟委员会建议旗下成员国节约使用能源以过冬。这是布鲁塞尔为应对俄罗斯攻打乌克兰引发天然气危机，所提出的最新建议。

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据本台法广RFI法文网报导，欧盟委员会在2022年07月20日周三提出其就应对天然气危机的最新建议，目的旨在克服俄罗斯天然气输送量的锐减。布鲁塞尔的具体方案包括：限制部分建筑的暖气、推迟原定关闭的核电站、刺激企业减少消耗能源。

RFI Image Archive / Gaz: la Commission européenne demande aux pays membres des réductions énergétiques. Ici, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans et le commissaire européen Kadri Simson tiennent une conférence de presse à Bruxelles, en Belgique, le 20 juillet 2022. REUTERS - YVES HERMAN / RFI Image Archive

本台法广RFI通讯员皮埃尔（Pierre Benazet）2022年07月20日周三发自布鲁塞尔（Bruxelles）的消息说，减少消耗，这是欧盟委员会这一建议的要点。努力应该是大家团结一致，以期让天然气的库存量在2023年至2024年冬季时达到库存能力的80%。

欧盟委员会严肃面对天然气危机 -

欧盟委员会主席冯德莱恩夫人（Ursula von der Leyen）现在严肃对待俄罗斯天然气存在被完全断供的的可能性。现在的号令就是要管理好供应不足。就此，欧盟委员会要求所有成员国，在过去五年的平均基础上，把天然气的消费量减少15%。

欧盟委员会计划要保护家庭供暖 -

企业和公共机构将需要为此做出努力，以保证家庭消费的供应。部分欧盟国家已经开始减少天然气消耗，比如荷兰、芬兰等。它们都名列俄罗斯切断天然气供应后首当其冲的国家。

欧盟委员会措施含调整能源结构 -

就所需要立即采取的措施，欧盟委员会将建议在夏季减少使用空调，在冬季减少使用暖气。比如，部分公共建筑和商业建筑的暖气最高不超过摄氏19°C。此外，工业还需改变能源结构，包括重新启用煤电厂、扩大原先计划要关闭的核电站的功能。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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