欧洲政策 / 俄罗斯能源

欧盟委员会建议节约能源过冬

发表时间：

RFI Image Archive / Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’éventualité d’une coupure complète du robinet du gaz russe doit être sérieusement envisagée. Ici, European Commission President Ursula von der Leyen, left, speaks with European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni during the weekly College of Commissioners meeting at EU headquarters in Brussels on Wednesday, July 20, 2022. European Union Commissioners started to put the finishing touches early Wednesday on a drastic plan to make sure that any Russian cut off of its vast natural gas supplies to the bloc will not disrupt industries and send an additional chill through homes next winter.
RFI Image Archive / Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’éventualité d’une coupure complète du robinet du gaz russe doit être sérieusement envisagée. Ici, European Commission President Ursula von der Leyen, left, speaks with European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni during the weekly College of Commissioners meeting at EU headquarters in Brussels on Wednesday, July 20, 2022. European Union Commissioners started to put the finishing touches early Wednesday on a drastic plan to make sure that any Russian cut off of its vast natural gas supplies to the bloc will not disrupt industries and send an additional chill through homes next winter. © AP - Virginia Mayo / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分钟

欧盟委员会建议旗下成员国节约使用能源以过冬。这是布鲁塞尔为应对俄罗斯攻打乌克兰引发天然气危机，所提出的最新建议。

广告

据本台法广RFI法文网报导，欧盟委员会在2022年07月20日周三提出其就应对天然气危机的最新建议，目的旨在克服俄罗斯天然气输送量的锐减。布鲁塞尔的具体方案包括：限制部分建筑的暖气、推迟原定关闭的核电站、刺激企业减少消耗能源。

Image RFI Archive - UE - Russe - UKRAINE-CRISIS-gaz
RFI Image Archive / Gaz: la Commission européenne demande aux pays membres des réductions énergétiques. Ici, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans et le commissaire européen Kadri Simson tiennent une conférence de presse à Bruxelles, en Belgique, le 20 juillet 2022. REUTERS - YVES HERMAN / RFI Image Archive

本台法广RFI通讯员皮埃尔（Pierre Benazet）2022年07月20日周三发自布鲁塞尔（Bruxelles）的消息说，减少消耗，这是欧盟委员会这一建议的要点。努力应该是大家团结一致，以期让天然气的库存量在2023年至2024年冬季时达到库存能力的80%。

欧盟委员会严肃面对天然气危机 -

欧盟委员会主席冯德莱恩夫人（Ursula von der Leyen）现在严肃对待俄罗斯天然气存在被完全断供的的可能性。现在的号令就是要管理好供应不足。就此，欧盟委员会要求所有成员国，在过去五年的平均基础上，把天然气的消费量减少15%。

欧盟委员会计划要保护家庭供暖 -

企业和公共机构将需要为此做出努力，以保证家庭消费的供应。部分欧盟国家已经开始减少天然气消耗，比如荷兰、芬兰等。它们都名列俄罗斯切断天然气供应后首当其冲的国家。

欧盟委员会措施含调整能源结构 -

就所需要立即采取的措施，欧盟委员会将建议在夏季减少使用空调，在冬季减少使用暖气。比如，部分公共建筑和商业建筑的暖气最高不超过摄氏19°C。此外，工业还需改变能源结构，包括重新启用煤电厂、扩大原先计划要关闭的核电站的功能。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917