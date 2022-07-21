英国追加对乌重型武器援助 美国及盟友权衡向乌克兰提供战机

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英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）7月21日通过声明宣布，英方将向乌克兰提供新一轮军事援助，包括1600多件反坦克武器、20门M109 155毫米自行火炮、36门L119式105毫米轻型火炮、5万枚乌军使用的苏式火炮弹药、无人机等。此外，美国空军高级官员周三承认，美方及其盟友正在考虑是否向乌克兰提供新式战斗机和操作这些飞机所需的针对乌克兰飞行员的培训。

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英国国防部周四发表声明介绍称：“英国将在未来几周向乌克兰提供数十门火炮、数百架无人机和数百件反坦克武器。新设备的交付将大大加强英国对乌克兰的支持，因为该国正在为击退俄罗斯的野蛮和无理入侵而斗争。”

华莱士在周四向英国议会提交的最新报告中宣布，超过20门M109 155毫米自行火炮和36门L119式105毫米轻型火炮将很快从英国运抵乌克兰。他补充说，反炮兵雷达和用于乌克兰现有苏联时代火炮的50000多发弹药也将随之而来。他强调，这些装备将增强乌克兰武装部队抵御俄罗斯肆意使用火炮的能力。

英国还将在未来几周内再向乌方提供1600多件反坦克武器，以及无人机，包括数百枚空中巡飞弹。英国国防部表示：“到目前为止，已有6900件NLAW反坦克导弹、‘标枪’反坦克导弹、‘硫磺石’导弹和其他反坦克武器，以及16000发炮弹、6辆装有‘星光’防空导弹发射器的‘风暴’导弹发射车和数百枚导弹被送往乌克兰。”

英国还向乌克兰提供了“硫磺石”反舰导弹、多管火箭系统、120辆装甲战车和大量的非致命性援助，包括82000多顶头盔、8450套防弹衣和5000多套夜视装置。

华莱士说：“我们正在提供的设备的规模和范围显示了我们的决心的力量。与我们的国际伙伴一起，我们将确保乌克兰拥有保卫他们国家免受普京非法入侵的工具。”

英国首相约翰逊（Boris Johnson）在6月宣布，英方将向乌克兰提供另外10亿英镑的军事支持。这笔资金使英国自战争爆发以来的对乌军事支持和更广泛的区域援助达到23亿英镑。

英国国防部称，由这笔额外资金支付的下一阶段的乌军军事支持将包括更复杂的防空系统、无人驾驶飞行器和创新的新电子战设备。与此同时，英军还在其国内等地帮助培训乌克兰士兵。

值得一提的是，美国空军参谋长布朗(Charles Q. Brown Jr.)周三在参加阿斯彭安全论坛时表示，美国和盟友正在考虑，是否向乌克兰提供美国或欧洲的战斗机和所需的飞行员训练。

布朗公开提到了几种可能性，包括向乌方提供美国制造的战斗机或一些欧洲国家制造的战斗机。受考虑的选项包括瑞典制造的“鹰狮”战斗机，法国制造的“阵风”战斗机，以及由英、德、意和西班牙4国公司组成的欧洲战机公司所生产的“台风”战斗机。

在谈及未来对乌援助战机的可能性时，布朗说：“将是一些非俄罗斯（制造）的东西，我大概可以告诉你；但我不能告诉你它到底会是什么。”训练乌克兰飞行员操作新飞机的前景已经在美国国会得到了支持；上周，美国联邦众议院投票决定将1亿美元用于这项工作，作为其年度国防授权法案版本的一部分。然而，到目前为止，五角大楼领导人拒绝批准这样一个计划。

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）周三在与国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）一起举行的新闻发布会上说：“在这方面没有任何决定”。他补充说：“但我们确实在研究各种各样的选择，包括涉及飞行员培训。”

据布朗介绍，目前美方及盟友就对乌援助战机问题讨论的部分内容是“了解乌克兰想到达合作程度，以及我们如何满足他们的需求。”布朗补充说：“我确实相信，我们有一个方面和责任，就像我们对我们所有的盟友和伙伴一样，准备对他们（乌克兰空军）进行各种能力的培训。”