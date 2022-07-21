英政府阻止中国公司获取视觉传感技术的知识产权

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英国商业、能源和产业战略大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）7月20日通过推特表示，他已经发布命令，以国家安全为由阻止一家中国公司收购与视觉传感技术有关的知识产权。

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夸腾在推特上写道：“今晚，我根据（英国）《国家安全与投资法》发布了一项最终命令，阻止北京无限愿景科技有限公司从曼彻斯特大学购买知识产权。”

据英国政府介绍，曼彻斯特大学和收购方——北京无限愿景科技有限公司已经签订了一份许可协议，该协议使收购方能够使用与SCAMP-5和SCAMP7视觉传感技术有关的知识产权来开发、测试和验证、制造、使用和销售。

对此，夸腾考虑到，“该许可协议中规定的技术具有双重用途；该技术有可能被用于建设国防或技术能力，这可能会给英国带来国家安全风险；而这些风险将在向收购方转让知识产权时产生。”夸腾决议，这一最终命令对于减轻英国国家安全的风险是必要和相称的。

作为英国20年来国家安全制度的最大变革，《国家安全与投资法》(NSI)在今年1月4日正式生效。此后，英政府能够审查和干预任何人（包括企业和投资者）进行的可能损害英国国家安全的收购行为。英政府还可以对收购施加某些条件，或者在必要时解除或阻止相关收购。