朔尔茨：在普京攻击乌克兰的历史性转折点之后，一切都将不再相同

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德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）7月22日宣布，联邦政府已与德国最大的天然气进口商Uniper能源集团就援助方案达成一致。德国政府将持有该集团30%的股份，同时将该集团的贷款额度由20亿欧元提高至90亿欧元。

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Uniper是一家总部位于德国杜塞尔多夫的国际能源集团，也是德国最大的俄罗斯天然气进口商。该集团于两周前申请了德国国家援助，以摆脱因天然气危机而导致的财务困境。朔尔茨在记者会上提及，眼下Uniper集团不得不在国际市场上以很高的价格购买天然气以保证供应，“这让公司陷入了困境”。

朔尔茨在柏林接受记者采访时说，联邦政府将收购Uniper集团30%的股份，并提供77亿欧元的政府支持，将国营的德国复兴信贷银行向该公司的信贷额度从20亿欧元扩大到90亿欧元。

朔尔茨还宣布了“永久性”的“进一步救济”措施，以保护德国公民免受俄罗斯对乌克兰战争造成的能源价格上涨的影响。此举违背了本周早些时候，德国政府财政部长林德纳（Christian Lindner）发出的信号，他坚持认为严格的财政规划为进一步支持公民留下的回旋余地很小。

面对俄罗斯将对欧洲的能源供应武器化，朔尔茨当天在记者会上向德国民众表示：“你们永远不会独行，我们将做必要的事情，只要有必要，在俄罗斯对乌克兰的侵略战争中，我们将作为一个国家非常稳定地面对能源市场的挑战。”

朔尔茨的言论显然是在呼应即将离任的意大利总理德拉吉(Mario Draghi)提出的著名的 “不惜一切代价”的口号，他几乎是在整整10年前作为欧洲央行行长作出的承诺，试图让那些在金融危机中担心欧洲市场的人们放心。

“我认为德拉吉的话在当时是非常聪明的，他们也促成了这样一个事实，即许多人明白现在是困难时期，但他们可以依靠那些有责任的人做必要的事情，”朔尔茨在周五说。

朔尔茨补充说：“而现在正是如此”。他没有提供关于支持公民支持措施的进一步具体细节，只是表示那些接受失业支持的人将获得额外的付款。当被问及他的财政部长林德纳是否同意支出计划时，朔尔茨说，这是“政府的联合决定，我与经济部长和财政部长在这方面完全一致。”

值得一提的是，朔尔茨周五还在法国《世界报》发表了一篇题为“在普京攻击乌克兰的历史性转折点之后，一切都将不再相同”的署名文章。他提出，乌克兰战争造成的新现实意味着让德国更安全、更有韧性，让欧盟更有主权，让国际秩序更有活力。

朔尔茨在文中写道：“政治始于对现实的沉思。特别是当我们不喜欢现实的时候。其中一个现实是帝国主义重返欧洲。许多人希望，密切的经济联系和相互依存将使我们能够同时确保我们的稳定和安全。普京通过对乌克兰的战争摧毁了这一希望，所有人都看到了这一点。”

朔尔茨说：“此外，我们的联邦国防军（德国军队）和民防结构的状况，以及我们对俄罗斯能源的过度依赖，都表明我们已经被哄骗到一种虚假的安全感中。政治、经济和我们社会的大部分人都非常愿意从一位德国前国防部长的公式中得出重要的后果，根据这个公式，德国周围只剩下朋友了。在普京的攻击这一历史性的转折点之后，一切都将不再相同。这个转折点给了我们一个行动的任务。我们必须让德国更安全、更有韧性，让欧盟更有主权，让国际秩序更可持续。”

朔尔茨说：“新的现实也是我们已经同意的1000亿欧元，作为联邦国防军的特别基金，这标志着德国安全政策的最重要转折。我们正在为我们的士兵提供他们所需的装备和能力，以便在这个新时代大力捍卫我们的国家和我们在北约组织的合作伙伴。只要乌克兰需要我们，我们就会一直支持它：经济、人道主义、财政和武器供应支持。同时，我们也在确保北约不会成为交战方。最后，我们正在结束对俄罗斯的能源依赖。我们已经把进口俄罗斯天然气的比例从55%减少到30%。”

朔尔茨表示：“这不是一件容易的事，即使对我们这样一个繁荣的国家来说也是如此。许多公民已经受到了战争的影响，特别是汽油和食品的高价格。许多人担心他们接下来的电费、燃料费和煤气费。因此，联邦政府已经发布了超过300亿欧元的财政援助，以支持公民。但事实是，全球经济正面临着几十年来从未见过的挑战。供应链中断，原材料短缺，能源市场的不确定性：所有这些都在推动全球价格上涨。世界上没有任何一个国家可以单独对抗这样的发展。我们必须站在一起，相互支持。然后，我相信，我们可以从这场危机中走出来，比我们进入危机时更强大，更少依赖。”

朔尔茨说：“作为新一届政府，我们很早就做出了决定，要尽快摆脱对俄罗斯的能源依赖。当普京先生在2月份发动战争时，我们能够做出反应。使我们的供应商多样化和建立液化气终端的计划已经摆在桌面上，现在正在坚定地实施。然而，我们不得不不情愿地暂时让燃煤发电站重新投入使用。同时，目前的情况证实，我们要更快地发展可再生能源。这就是为什么联邦政府已经大大加快了规划程序，特别是太阳能和风能发电厂的规划。而且，我们——工业、家庭、城市和市政当局在未来几个月里越是节约能源，也就越是如此。”

朔尔茨说：“在这方面，我们并不孤单。我们在欧盟中团结一致，而且，通过北约，我们是一个强大军事联盟的一部分。我们的行动是基于坚定的信念：出于对生存受到威胁的乌克兰的声援，但也是为了保护我们自己的安全。”

朔尔茨提到：“如果我们现在不反对普京的侵略，他可能会继续下去。他在2008年入侵格鲁吉亚，然后在2014年吞并克里米亚，最后在2月攻击整个乌克兰的时候经历了这种情况。放过普京就等于接受了暴力可以违反法律而几乎没有任何后果。在这种情况下，我们自己的自由和安全也会受到威胁。”

朔尔茨说：“‘不能再排除对联盟国家的领土完整进行攻击的可能性’。这句话出现在北约的新《战略概念》中。我们认真对待这个问题。德国将大大加强其在联盟东部的存在：在立陶宛、在斯洛伐克、在波罗的海。我们这样做是因为我们想劝阻俄罗斯不要攻击我们联盟中的一个国家。而且我们也在表明，我们确实准备保卫联盟的每一寸领土，就像保卫我们自己的国家一样。”

朔尔茨说：“新的现实也是欧盟国家在最近几个月里更加紧密地联系在一起。不要搞错了，普京先生从一开始就很清楚，我们可能不得不长期维持我们的制裁。而且我们也很清楚，在俄罗斯推动的和平情况下，这些制裁都不会被取消。俄罗斯别无选择，只能与乌克兰缔结一项能够被乌克兰人民接受的协议。”

朔尔茨补充说：“普京想把我们的大陆划分为势力范围，划分为大国和附庸国。我们知道这以前导致了什么灾难。这就是为什么我们在上届欧洲理事会上做出了明确的回应，这个回应将永远改变欧洲的面貌：我们给予乌克兰和摩尔多瓦共和国欧盟候选国地位，并确认格鲁吉亚的欧洲未来。而且我们已经明确表示，西巴尔干六国加入的前景必须最终成为现实。我们希望这些国家能够成为欧盟的一部分。当然，在这条路上有很多条件。但道路是开放的，目标是明确的！”

朔尔茨在文章最后表示：“德国和欧洲被说成是硬化的、过度自信的、后英雄主义的社会，在面对障碍时无法捍卫自己的价值观——这就是普京的宣传所传达的信息。近几个月来，我们经历了一个不同的现实，一个新的现实。欧盟从未像现在这样具有吸引力。北约很少有这样的活力，而且它即将迎来两个强大的新朋友，瑞典和芬兰。”

朔尔茨说：“德国也在这一历史转折点上发生着变化，其正在释放出一种新的力量。这是我们在未来几个月里需要的力量。这股力量将使我们能够共同塑造未来。我们的国家内部确实拥有这样的一股力量。”