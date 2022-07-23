乌克兰粮食出口显希望 美国指控中国囤积粮食

乌克兰/俄罗斯/中国/粮食

乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克地区战火硝烟威胁下的农田与农人。 2022年7月4日照片

俄罗斯和乌克兰周五签署了一项具有里程碑意义的协议，重新开放乌克兰黑海港口以用于粮食出口。俄乌战争阻碍了乌克兰的粮食出口，导致数十艘船只搁浅，约 2000 万吨粮食被困在筒仓中。与此同时，美国指控中国大量囤积粮食。中国反驳称美国浪费粮食，并哄抬价格。中国并解释，中国需要保持一定的粮食储备，因为中国拥有世界不到9%的耕地，却占世界人口的五分之一。

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据路透社报道称，俄罗斯与乌克兰签订了允许乌克兰粮食出口协议后，美国敦促俄罗斯履行乌克兰粮食协议，并称中国正在囤积粮食。

美国周五表示，它将要求俄罗斯为执行联合国斡旋的恢复乌克兰黑海粮食出口的协议负责，并呼吁中国的储备应可用于全球人道主义粮食需求。

俄罗斯和乌克兰是全球主要的小麦供应国，莫斯科 2 月 24 日入侵其邻国导致食品价格飙升，引发了全球粮食危机，世界粮食计划署称已使约 4700 万人陷入“严重饥饿”。美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德表示，华盛顿希望该协议“将有助于缓解俄罗斯造成的危机”，并补充说“我们将密切关注，以确保俄罗斯真正贯彻执行”。

该报道称，美国国务院制裁协调办公室主任詹姆斯奥布莱恩告诉记者，美国还希望看到中国帮助应对全球粮食危机。他说：“我们希望看到中国发挥强大的作用，为世界各地的穷人提供更多粮食。” “中国一直是一个非常积极的粮食买家，并且正在囤积粮食……而此时数亿人正进入粮食不安全的灾难性阶段。”

据路透社，国际谷物理事会估计 2021/22 年度末中国的粮食库存为 3.234 亿吨，超过全球总量 6.074 亿吨的一半。数据使世界最大的谷物出口国美国相形见绌，美国的估计产量为 5780 万吨。

美国国务院制裁协调办公室主任詹姆斯奥布莱恩“我们希望看到中国发挥更多作用，让中国食用自己的库存粮食，并允许粮食计划署（世界粮食计划署）和其他机构获得粮食。” 据他说，4月份从乌克兰运出的第一批谷物中约有40%运往中国，这很尴尬。詹姆斯奥布莱恩说：“如果看到这些谷物运往埃及、非洲之角和其他地方会好得多。 "

路透社说，中国驻华盛顿大使馆表示，中国需要保持一定的粮食储备，因为中国拥有世界不到9%的耕地，却占世界人口的五分之一。据中国使馆发言人称，“我们为解决全球粮食安全问题做出了积极贡献。” 该发言人提到了北京与联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署的合作，以及向发展中国家提供了约 30,000 吨紧急人道主义粮食援助。

据中国使馆发言人批评说，“美方在指责别国囤粮、催促这些国家释放储备粮的同时，对减少本国粮食消费却无动于衷，甚至还借机抬高粮价，谋取私利，极不负责任。”