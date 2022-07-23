俄乌战争：和平似乎遥不可及

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯发动的侵略乌克兰战争即将进入第六个月，美国军方悲观地评估，和平似乎遥不可及。俄罗斯军队无情地炮击乌克兰东部城镇，美国承诺向乌克兰提供更多军事支持，包括无人机，并正在考虑是否派遣战斗机，选项包括为乌克兰生产美国造军机。

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据路透社今天报道称，美国承诺向乌克兰提供更多军事支持，包括无人机，并正在考虑是否派遣战斗机，因为俄罗斯军队无情地炮击东部城镇，战争即将进入第六个月.

莫斯科和基辅周五签署了一项具有里程碑意义的协议，该协议提高了解除黑海港口大量谷物出口的希望。乌克兰总统泽连斯基Volodymyr Zelenskiy 对这一协议表示欢迎，但由于多条战线的激烈战斗仍在继续，他说除非重新夺回失去的领土，否则不可能停火。

自俄罗斯军队于 6 月底和 7 月初占领东部卢甘斯克省最后两个乌克兰控制的城市以来，前线一直没有取得突破。乌克兰武装部队总参谋部表示，俄罗斯军队未能控制位于顿涅茨克东北部 Vuhlehirska 的乌克兰第二大发电厂，军队试图从 Lysychansk 市向西推进，但被击退。

周六，13 枚俄罗斯导弹击中基洛沃拉德中部地区的一个军用机场和铁路基础设施，造成多人死伤。

一名乌克兰官员在他的 Telegram 频道上说，在第聂伯河的南部城镇尼科波尔，俄罗斯持续炮击至少造成一人死亡。中央克里维里赫军事管理局负责人奥列克桑德尔·维尔库尔说，过去一周对尼科波尔的袭击造成了 250 多枚火箭弹的袭击，破坏了 11 座房屋和农舍，切断了煤气和水管，并摧毁了一条铁路轨道。乌克兰。

该地区州长 Valentyn Reznychenko 说，在第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的上游，火箭瞄准了一个城镇和附近的村庄。

英国军事情报局周六表示，在过去 48 小时内，乌克兰军队继续在第聂伯河以西的赫尔松省对俄罗斯发动进攻，发生了激烈的战斗。

在东北部，周六早上，乌克兰第二大城市哈尔科夫的中心发生了“几次强大的袭击”，市长伊霍尔·捷列霍夫在 Telegram 上的一篇帖子中写道。

据路透社说，乌克兰希望其逐渐增加的西方武器供应，例如美国高机动火箭炮系统（HIMARS），将使其能够重新夺回领土。

俄罗斯国防部周五表示，其部队在 7 月 5 日至周三期间摧毁了四个 HIMARS 系统，但遭到美国和乌克兰的反驳。

白宫周五宣布向基辅提供 2.7 亿美元的新支持，称正在就是否派遣战斗机进行初步工作，尽管短期内不会采取此类举措。

2 月 24 日对乌克兰的入侵引发了欧洲自 1945 年以来最大的冲突，迫使数百万人逃离并将整个城市变成废墟。克里姆林宫表示，它正在进行一项“特殊军事行动”，以使乌克兰非军事化和“去纳粹化”。基辅及其盟友表示，这场战争是无端的侵略行为。